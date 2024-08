Il Dipartimento del Tesoro sta sollecitando la Corte Costituzionale a causa degli alti tassi di interesse che colpiscono i contribuenti.

Quando i contribuenti contestano una valutazione fiscale e scelgono di agire legalmente, devono generalmente pagare in anticipo le tasse contestate. Tuttavia, una volta presentata la domanda, un tribunale fiscale può sospendere l'applicazione della valutazione fiscale. Se il contribuente perde poi nel processo principale, è tenuto a pagare una "tassa di sospensione" del 0,5% al mese sull'importo sospeso, equivalente a un tasso di interesse annuo del sei percento.

Questa storia riguarda €23,950 di tasse e imposta di solidarietà per l'anno 2012, che è stato contestato. Il Tribunale Finanziario di Münster ha temporaneamente sospeso il processo di riscossione a questo riguardo. Il processo è durato sei anni e mezzo, concludendosi con la sconfitta del reclamante. Di conseguenza, è stato costretto a pagare interessi di sospensione per 78 mesi, pari a €8,814.

Il contribuente ha quindi presentato un'altra causa, contestando gli interessi di sospensione. La motivazione di ciò era una sentenza del 2021 della Corte Costituzionale Federale, che ha considerato la percentuale di interessi sulle tasse in scadenza "irrealistica" al 0,5% al mese o al 6% all'anno. Di conseguenza, gli interessi di ritardato pagamento sono stati ridotti retroattivamente a partire dall'anno fiscale 2019 al 0,15% al mese, o al 1,8% all'anno.

Ora, il Tribunale Federale Tributario tedesco (BFH) afferma che gli interessi di sospensione, soprattutto durante il periodo di tassi di interesse bassi, erano troppo alti. Inoltre, c'è stata una discrepanza rispetto agli interessi di ritardato pagamento dal 2019. "Questa differenza di tasso di interesse non è giustificabile anche sotto il profilo costituzionale", ha ribadito il massimo giurista finanziario. Di conseguenza, hanno rimesso la disputa alla Corte Costituzionale Federale per la revisione.

Despite the taxpayer losing the primary hearing, they had to pay a significant amount as interest on the suspended taxes due to the high interest rate of 0.5% per month. However, following a 2021 ruling by the Federal Constitutional Court, the late payment interest was reduced retroactively to 0.15% per month, showing a significant decrease in the interest rate.

