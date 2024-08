- Il Dipartimento del Tesoro federale emette un avvertimento sulle attività fraudolente che coinvolgono le comunicazioni via e-mail di Elster.

L'ufficio delle entrate della Turingia ha emesso un avviso sugli imbroglioni che cercano di rubare i dati personali attraverso email e siti web contraffatti che imitano il portale fiscale Elster. Queste email affermano che non è stata eseguita alcuna valutazione per il rimborso dell'anno 2023 e che il contatto via posta è irreperibile, secondo il Ministero delle Finanze di Erfurt. Questi messaggi invitano i destinatari a compilare un modulo su un sito web falso di Elster per determinare l'importo del rimborso.

Si segnala che questi truffatori cercano di ottenere le credenziali di accesso, nonché i dettagli della carta di credito o del conto bancario dei contribuenti, o di introdurre virus e trojan sui computer. L'ufficio delle entrate consiglia vivamente di non interagire con queste email truffaldine e di evitare di cliccare sui link forniti. Le informazioni fiscali o le ricevute non vengono mai inviate come allegati di email. Inoltre, i dettagli personali non vengono mai richiesti via email.

La Commissione ha emesso un avviso sui pericoli di queste truffe, sottolineando il loro potenziale per compromettere la sicurezza dei contribuenti. Di conseguenza, la Commissione ha consigliato ai contribuenti di verificare l'autenticità di tutte le email che affermano di provenire dall'ufficio delle entrate prima di intraprendere qualsiasi azione.

Leggi anche: