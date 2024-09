Il dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda si prepara per una potenziale alluvione dell'Elba.

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda è pronto per la possibilità che il fiume Elba straripi, il che potrebbe ostacolare i tentativi di recupero dopo il crollo parziale del ponte Carolabridge. Ciò è basato su informazioni preliminari su un possibile evento meteorologico grave nella regione orientale, secondo Michael Klahre del dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda. "Stiamo tenendo d'occhio la situazione", ha detto.

Non sono state ancora definite azioni specifiche, è stato detto. La gravità esatta della situazione meteorologica rimane incerta. Tuttavia, un piano di emergenza per le alluvioni è stato predisposto per essere attivato se necessario. "Siamo in allerta e preparati", ha aggiunto Klahre.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) non prevede una situazione meteorologica grave per la Sassonia, ma si attende forti piogge in Boemia centrale, nelle montagne dell'Isar e dei Giganti, nonché in ampie aree dell'Austria. Ciò avrà un impatto sui fiumi della Sassonia.

Un meteorologo del DWD di Lipsia ha indicato che potrebbe esserci pioggia continua a est dell'Elba e in particolare nella zona di confine tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca dal venerdì alla domenica. La pioggia accumulata potrebbe raggiungere i 40-50 litri per metro quadrato. Tuttavia, si prevedono piogge molto più intense in Boemia e in grandi parti dell'Austria, fino a 150-200 litri per metro quadrato.

La preparazione del dipartimento dei vigili del fuoco va oltre la gestione delle alluvioni, in quanto hanno anche attrezzature antincendio pronte in caso di eventuali incidenti correlati. Data l'attesa delle forti piogge, il ruolo del dipartimento dei vigili del fuoco nelle evacuazioni e nelle operazioni di soccorso potrebbe essere fondamentale.

Leggi anche: