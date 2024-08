Il Dio del tennis da tavolo piange è "brutalmente sopraffatto"

Il prossimo grande carriera sportiva tedesca sta volgendo al termine - almeno sul palcoscenico internazionale: Timo Boll si ritira all'età di 43 anni. Nella gara a squadre olimpica, ogni tanto mostra ancora un accenno della sua vecchia forma, ma non basta per le vette.

Timo Boll e Thomas Gottschalk hanno una cosa in comune. Non rispettano i programmi previsti. Una volta, l'inserimento di ZDF durante "Wetten dass ...?" è diventato leggendario, dicendo che il presentatore aveva bisogno di un po' più di tempo. Gottschalk chiacchierava come un campione e superava costantemente i tempi. I programmi successivi sono stati ritardati di diversi minuti. Boll può solo ridere stancamente di questo. Ha superato i tempi di anni, di oltre un decennio! Ora entrambi hanno concluso, e la stella del ping pong è entrata nel pantheon degli dei dello sport tedesco, accanto a Dirk Nowitzki, Boris Becker, Michael Schumacher e altri.

In origine, l'icona del ping pong aveva annunciato la sera di martedì tardi dopo la sua ultima partita internazionale che voleva giocare fino alla fine del 2020 e poi fare un apprendistato come banchiere. Aveva da tempo abbandonato questo piano. Boll ora ha 43 anni e remains a grande giocatore al tavolo, ma non più il gigante che era per anni, che lo rendeva una grande minaccia per l'impero del ping pong cinese. Ha guidato la classifica mondiale diverse volte, ma non è mai diventato campione del mondo o campione olimpico. Ha due medaglie di bronzo e otto medaglie d'oro ai campionati europei, che lo rendono il campione di record ai campionati continentali.

È anche molto decorato alle Olimpiadi, non individualmente, ma con la squadra. Ha vinto due medaglie d'argento (2008 e 2021) e due medaglie di bronzo (2012 e 2016). E avrebbe voluto aggiungere un'ultima medaglia a questa lista. Ma questo sogno della fine perfetta è scoppiato contro gli svedesi dalla forza di un orso intorno a Kristian Karlsson, individuale medaglia d'argento Truls Moregardh, e Anton Kallberg, che ha sconfitto Boll nella partita decisiva 3-1. "Ci sono ragioni per cui ho detto che dopo le Olimpiadi, è finita. Sta diventando sempre più difficile per me giocare a questo livello alto. Oggi, non ce l'ho fatta del tutto," ha detto su ARD.

La Cina ha addestrato i cloni di Boll

In molti momenti, il 43enne può ancora tenere il passo con l'élite mondiale assoluta. Ma la frusta scoppia meno spesso, il rovescio non esce più così veloce. La costanza è scomparsa. È stato così anche martedì sera. Dopo che aveva perso i primi due set per un pelo, ha impressionantemente combattuto per evitare la sconfitta. Ha fatto uscire l'ultima volta il "maiale da combattimento dell'Odenwald" (questo soprannome gli è stato dato dal suo amico Dirk Nowitzki). Boll ha giocato in modo aggressivo, coraggioso, ha vinto i lunghi rally con la sua forza, non con gli errori del suo avversario. Una sconfitta 0-3 sarebbe stata inappropriata per la leggendaria carriera di Boll. Ha plasmato questo sport come pochi altri. Ha mescolato la dinastia cinese così tanto che hanno addestrato i cloni del tedesco, che dovevano imitare il gioco del "intruso" difficile da leggere e sempre molto variabile. Difficile da credere: anche nella Cina centrale, Boll aveva molti fan e godeva di grande rispetto. All'ultima apparizione lì quest'anno, oltre 10.000 fan hanno urlato per lui.

E è stato un modello per tanti giocatori. Per esempio per Felix Lebrun, il prodigio francese di 17 anni che ha mescolato i giochi estivi con il suo gioco potente e sembra nato per sfidare l'impero cinese, forse anche per capovolgere l'ordine del ping pong. Nel suo paese, è scoppiato un enorme hype, paragonabile a quello intorno alla stella del calcio Kylian Mbappé.

Il tempo del gigante tedesco è finito. E così è successo in grande stile alla Sud 4 Arena di Parigi, che era diventata un punto caldo di atmosfera bollente. Ovviamente sold out. Il re svedese Carl Gustaf era presente, che può festeggiare i trionfi sportivi di questi giorni. Prima ha ammirato il record del mondo del saltatore con l'asta Armand Duplantis e lo ha abbracciato, poi ha assistito alla resurrezione della nazione svedese del ping pong, che un tempo aveva grandi eroi come Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson e Mikael Appelgren. La generazione attuale può seguire le loro orme? I ragazzi hanno sicuramente il talento per farlo.

E un altro gigante era venuto a vedere Boll: Dirk Nowitzki, un buon amico da anni e un consigliere di carriera. "Ha detto per anni, 'Finalmente facciamo qualcosa insieme.' Ho resistito, ma ora è il momento," ha detto Boll. Almeno sul palcoscenico internazionale. Aveva già annunciato a maggio che voleva giocare un altro anno per la sua squadra di casa, Borussia Düsseldorf. "Un grande se ne va. Sono contento che abbia funzionato che ho potuto farne parte," ha detto l'ex campione NBA Nowitzki. "Ho incontrato Timo alle Olimpiadi di Beijing del 2008. Siamo stati molto buoni amici da allora. Ci vediamo spesso. È una persona meravigliosa."

Ci sono state scene molto emozionanti quando Boll ha colpito il suo ultimo rovescio. Prima il 43enne ha sorriso brevemente, poi le emozioni lo hanno travolto. La hall si è alzata, chiamando il suo nome. Non solo i fan tedeschi. Tutti hanno urlato per l'uomo che aveva dato a questo sport spettacolare così tanti momenti grandiosi. Anche gli svedesi, che si sono allineati rispettosamente e hanno applaudito. Boll ha salutato il pubblico con le mani e si è nascosto il viso nel asciugamano. Si asciugava le lacrime. "Quando sono arrivate le grida con il mio nome, mi ha colpito forte."

Boll ha dichiarato di essere "molto soddisfatto di come sono andati i ultimi 25 anni. E li sentirò molto. Ma fino ad oggi tutto è sembrato giusto." La tristezza inevitabile del commiato era, ovviamente, palpabile. "Conosco questi ragazzi da così tanto tempo, ho giocato con Dima per 18 anni, è come una piccola famiglia," ha detto Boll: "Sono già molto emozionato. Non so esattamente cosa mi aspetta." Prima di Boll, diversi giganti dello sport tedesco avevano già annunciato il loro ritiro: l'icona del tennis Angelique Kerber, la leggenda della spiaggia Laura Ludwig e la campionessa olimpica di 3x3 Svenja Brunckhorst. Per il campione mondiale di ginnastica Lukas Dauser, questi erano gli ultimi giochi, e potrebbe anche ritirarsi completamente. Lo stesso vale per "Hammer-Schorsch," l'icona della pallavolo Georg Grozer.

Nowitzki almeno si porta via la sua paura del vuoto: "Ci sono molti bei tempi che lo aspettano," ha detto la leggenda della pallacanestro alla Deutsche Presse-Agentur. "Noi atleti abbiamo sempre un po' di paura di smettere. Se hai fatto qualcosa per 20, 25, 30 anni - c'è un certo vuoto all'inizio. Ma la vita dopo non è così brutta come sembra." E l'apprendistato bancario originariamente previsto, probabilmente meno eccitante, non accadrà. Questo è chiaro.

