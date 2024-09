- Il dilemma dei risultati elettorali della Sassonia è stato risolto <unk> le cifre provvisorie sono ancora valide.

Il problema tecnico nella determinazione dell'assegnazione dei posti per il nuovo Parlamento provinciale della Sassonia è stato risolto. Il difetto non ha influenzato l'esito iniziale delle elezioni, come riferito dalla commissione elettorale provinciale.

La CDU ha ottenuto il 31,9% nei numeri preliminari, mentre l'Alternativa per la Germania (AfD) l'ha seguita da vicino con il 30,6%. Il BSW è riuscito a ottenere l'11,8% nel loro primo tentativo. La SPD si è fermata al 7,3%, i Verdi al 5,1%, mentre la Sinistra è scesa al 4,5% e l'FDP al 0,9%.

La decisione finale sull'assegnazione dei seggi nel 8° Parlamento provinciale della Sassonia sarà presa dal comitato elettorale dopo la conferma del risultato finale ufficiale, che non è ancora stato dichiarato. Tuttavia, a causa della correzione del bug, è improbabile che l'AfD otterrà una 'minoranza di veto' nella provincia.

L'AfD ha avviato un'indagine. "Se emergeranno incongruenze, intraprenderemo azioni legali", ha dichiarato il leader di stato e gruppo dell'AfD della Sassonia, Jörg Urban, chiedendo un'indagine approfondita degli errori.

Una 'minoranza di veto' indica un partito che detiene più di un terzo dei mandati nel parlamento provinciale. Ciò consente a un partito di ostacolare specifiche leggi provinciali approvate dalla maggioranza dei due terzi di tutti i legislatori. In Sassonia, come negli altri stati federali, ruoli critici come i giudici costituzionali e il capo dell'ufficio di audit dello stato sono nominati attraverso una votazione a maggioranza dei due terzi di tutti i legislatori. Di conseguenza, alcuni ruoli non avrebbero potuto essere riconfermati senza il consenso dell'AfD. Inoltre, avrebbe potuto impedire al parlamento provinciale di sciogliersi.

Dopo aver avviato un'indagine, l'AfD della Sassonia ha espresso preoccupazioni per le potenziali incongruenze nei risultati delle elezioni. Nonostante il problema tecnico sia stato risolto, è improbabile che l'AfD formerà una 'minoranza di veto' nel Parlamento provinciale della Sassonia.

