- Il difensore Mats Hummels inchiodato con l' AS Roma

Salve tifosi di Roma, sono io, il nuovo arrivato. Non vedo l'ora di esibirmi per questa squadra di fronte a voi tutti e ci vediamo presto in campo," ha dichiarato Hummels in un video condiviso dalla squadra. Il difensore ha già raggiunto il campo di allenamento con la sua nuova squadra e è stato avvistato in foto insieme all'ex giocatore del Leipzig Angelino. La Roma non ha ancora rivelato la data di scadenza del contratto, ma il trasferimento specialista Fabrizio Romano suggerisce una durata di un anno. Hummels indosserà la maglia numero 15.

Il contratto di Hummels con il Dortmund è scaduto lo scorso anno, suscitando curiosità sulle sue intenzioni. Oltre alla Real Sociedad San Sebastián dalla Spagna, al Brighton & Hove Albion dall'Inghilterra e al FC Bologna, c'erano anche voci di un trasferimento a Maiorca. I media hanno anche suggerito l'interesse di squadre americane. Hummels aveva in precedenza mostrato divertimento per il diluvio di voci.

Territorio straniero per Mats Hummels

Il nativo di Bergisch Gladbach, in Germania, si avventura all'estero per la prima volta nella sua carriera. Fino ad ora, la stella della Bundesliga ha rappresentato solo Dortmund e Bayern Monaco. Prominenti icone tedesche come il nazionale Antonio Rüdiger e il direttore sportivo della DFB Rudi Völler hanno già indossato la maglia dell'AS Roma. Secondo i registri del club, Hummels è il settimo tedesco a indossare l'emblema della squadra.

Hummels ha affinato il suo mestiere nel programma giovanile del Bayern e ha fatto il suo debutto professionale nel 2007. Poi si è trasferito a Dortmund in prestito a gennaio 2008. In estate 2009, Dortmund lo ha acquistato permanentemente, portando a titoli di campionato nel 2011 e 2012. Nel 2016, il famoso nazionale è tornato al Bayern come campione del mondo. Insieme ai campioni di record, Hummels ha vinto altri tre campionati. In estate 2019, è tornato nella Ruhr area e ha vinto la Coppa di Germania con il Dortmund nel 2021.

In totale, il difensore ha giocato 442 partite di Bundesliga (33 gol) e 90 partite di Champions League (5 gol). Il suo ultimo di 78 apparizioni internazionali è stato un 0-2 in Austria nel novembre 2021. despite impressive performances towards the end of the season, the head coach Julian Nagelsmann did not select him for the upcoming European Championship at home.

