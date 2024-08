- Il difensore Gouweleeuw è di nuovo a capo dell' FC Augsburg

Giocatore difensivo Jeffrey Gouweleeuw guiderà FC Augsburg come capitano anche la prossima stagione, dopo la partenza dell'attaccante Ermedin Demirovic al VfB Stuttgart. L'allenatore Jess Thorup ha nominato i centrocampisti Kristijan Jakic e Fredrik Jensen come vice di Gouweleeuw.

Il team di leadership a sei giocatori è completato da Phillip Tietz, Mads Pedersen e Arne Maier, come annunciato dall'FCA in vista dell'amichevole di sabato contro i giganti francesi dell'Olympique Marseille.

Thorup spiega la decisione

"Abbiamo molti giocatori che potrebbero assumere ruoli di leadership. Abbiamo scelto questa formazione perché crediamo che rappresenti bene la squadra", ha spiegato Thorup. Si tratta di un onore e di un riconoscimento speciale per Gouweleeuw.

Lo scorso anno, il futuro di Gouweleeuw ad Augsburg sembrava incerto. I responsabili dell'epoca, tra cui il CEO Stefan Reuter, gli avevano comunicato che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato oltre l'estate del 2024. Tuttavia, sotto Thorup, Gouweleeuw è tornato ad essere un giocatore e un leader chiave.

"È un onore guidare la squadra in campo come capitano", ha detto Gouweleeuw riguardo al suo ritorno come capitano dell'FCA. In precedenza, aveva portato la fascia da capitano dal 2020 al 2023.

