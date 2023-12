Il difensore del Porto Nanu subisce una lesione alla spina dorsale dopo un brutto scontro con il portiere avversario

L'incidente si è verificato all'85° minuto della partita della massima serie portoghese contro il Belenenses, mentre il Porto cercava una vittoria tardiva con il punteggio in parità sullo 0-0.

Nanu, che ha ricevuto la maglia della Guinea-Bissau, stava inseguendo un cross in area prima di essere accidentalmente spazzato via dal portiere Stanislav Kritsyuk.

Il difensore è caduto a terra e i giocatori hanno immediatamente chiamato l'assistenza medica.

Il gioco è stato interrotto per oltre 10 minuti mentre Nanu veniva curato dai medici prima di essere portato fuori dal campo in ambulanza.

Giovedì il Porto ha confermato che il 26enne è in condizioni stabili.

"Nanu ha subito una commozione cerebrale e una lesione del midollo spinale con perdita di memoria", ha scritto il club su Twitter. "Al momento è stabile, cosciente e consapevole del tempo e dell'ambiente circostante".

LEGGI: L'allenatore del 'Prescelto' dell'Al Ahly trae forza da Nelson Mandela

Stava bene

I giocatori di entrambe le squadre erano visibilmente angosciati dopo l'incidente, mentre Nanu giaceva momentaneamente immobile a terra.

"I controlli effettuati all'ospedale S. Francisco Xavier non hanno rivelato alcun cambiamento nella gravità clinica. Continuerà a essere tenuto sotto osservazione in ospedale", ha dichiarato il Porto in un tweet successivo.

Dopo la partita, il capitano del club Pepe ha detto che i giocatori hanno augurato al loro compagno di squadra una "pronta guarigione".

"Il personale dell'ambulanza mi ha detto che stava bene e che era già cosciente", ha dichiarato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com