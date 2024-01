Il diciassettenne è il primo calciatore professionista britannico in attività a dichiararsi gay da decenni a questa parte

Il gruppo di difesa LGBTQ britannico Stonewall afferma che Daniels è il primo giocatore professionista a fare coming out nel Regno Unito negli ultimi 30 anni.

"So da sempre di essere gay e ora sento di essere pronto a fare coming out e a essere me stesso". Ha detto Daniels nella sua dichiarazione.

"Per arrivare a questo punto, ho avuto il miglior supporto e consiglio dalla mia famiglia, dal mio Club, dal mio agente e da Stonewall, che sono stati tutti incredibilmente proattivi nel mettere al primo posto i miei interessi e il mio benessere", ha continuato Daniels. "Mi sono anche confidato con i miei compagni di squadra nelle giovanili del Blackpool, e anche loro hanno accolto la notizia e sostenuto la mia decisione di aprirmi e dirlo alla gente".

"Ho odiato mentire per tutta la vita e sentire il bisogno di cambiare per adattarmi. Facendo questo, voglio essere un modello di comportamento".

Daniels ha firmato un contratto da professionista con il Blackpool FC a febbraio e ha giocato l'ultima partita della stagione dopo aver segnato 30 gol con la squadra giovanile del Blackpool e averla portata ai quarti di finale della FA Youth Cup, dove ha segnato nella sconfitta per 3-2 contro la squadra giovanile del Chelsea.

"Il Blackpool Football Club ha lavorato a stretto contatto con Stonewall e con le organizzazioni calcistiche competenti per sostenere Jake ed è incredibilmente orgoglioso che abbia raggiunto una fase in cui ha la possibilità di esprimersi sia dentro che fuori dal campo", ha dichiarato il club in un comunicato.

"Siamo orgogliosi che Jake si sia sentito in grado di condividere la sua verità con il mondo", ha commentato Stonewall. "Fare coming out pubblicamente come primo giocatore apertamente gay del calcio professionistico maschile nel Regno Unito negli ultimi 30 anni richiede coraggio. Siamo onorati di sostenerlo!".

In un'intervista a Sky Sports News, Daniels ha parlato del suo percorso per arrivare alla decisione di oggi.

"Per molto tempo ho pensato di dover nascondere la mia verità perché volevo essere, e ora sono, un calciatore professionista", ha detto Daniels a Sky. "Mi sono chiesto se non fosse il caso di aspettare il ritiro per fare coming out. Nessun altro giocatore professionista è uscito allo scoperto. Tuttavia, sapevo che questo mi avrebbe portato a mentire a lungo e a non essere in grado di essere me stesso o di condurre la vita che voglio".

"Da quando ho fatto coming out con la mia famiglia, il mio club e i miei compagni di squadra, il periodo in cui pensavo troppo a tutto e lo stress che ne derivava sono scomparsi. Stava avendo un impatto sulla mia salute mentale", ha proseguito Daniels.

"Ora sono solo fiducioso e felice di essere finalmente me stesso".

