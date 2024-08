- Il dibattito sulle ispezioni interne effettuate dai nuovi arrivati rifugiati

C'è un dibattito in corso sul fatto che i rifugiati potrebbero tornare temporaneamente nei loro paesi d'origine senza validi motivi legali. Questo dibattito si è intensificato a causa dei richiedenti asilo dall'Afghanistan. Purtroppo, i dati non sono accessibili alle autorità. Secondo RTL, le agenzie turistiche di Amburgo stanno organizzando presunti viaggi nelle regioni dell'Hindukush per individui dell'Afghanistan.

Il Commissario federale per la migrazione, Joachim Stamp (FDP), ora consiglia ai rifugiati di non visitare i loro paesi d'origine per motivi di svago o ricreazione. Ha dichiarato a Bild: "La Germania deve rimanere aperta, ma non ingenua. Le autorità devono garantire che le persone che hanno richiesto l'asilo qui, ma stanno trascorrendo le vacanze nel loro paese d'origine, perdano Immediately il loro status protetto e non possano più rimanere in Germania".

Il Senatore dell'Interno di Amburgo, Andy Grote (SPD), ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che i viaggi nel presunto paese di persecuzione metterebbero anche a rischio lo status protetto. "Se ci sono facili vie di viaggio in Afghanistan, c'è anche la possibilità di espulsioni".

Lo status protetto dopo i viaggi in patria è sotto revisione

I viaggi in patria sono permessi in determinate situazioni - ad esempio a causa di una grave malattia o per il decesso di parenti stretti. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) di Norimberga afferma che in ogni singolo caso viene esaminato se la protezione concessa deve essere revocata dopo i viaggi in patria noti.

Tuttavia, l'autorità non ha statistiche precise su quante volte la protezione è stata revocata. Il Bamf pubblica una statistica generale degli esami di protezione - che avvengono anche per motivi diversi dai viaggi in patria. Tuttavia, non c'è una suddivisione dettagliata dei motivi per cui si sta valutando una revisione o la revoca della decisione di protezione.

Sulla legalità dei viaggi in patria, un portavoce ha dichiarato: "In generale, il Bamf presume, in linea con la giurisprudenza, che questi siano consentiti solo in determinate condizioni". Ad esempio, un breve viaggio di ritorno per adempiere a un obbligo morale - come partecipare a un funerale o visitare un familiare gravemente malato - non costituisce un motivo per la revoca.

I viaggi in patria sono stati dibattuti in precedenza

I dibattiti sui viaggi in patria da parte di individui che chiedono asilo in Germania si sono verificati negli anni precedenti, ad esempio riguardo ai viaggi di individui dalla Siria. Nel 2017, una proposta dell'AfD nel parlamento regionale del Baden-Württemberg ha suscitato scalpore, proponendo un'indagine sui soggiorni in patria dei rifugiati.

Il Ministero dell'Interno ha poi dichiarato, in base a un'indagine degli uffici per gli stranieri, che erano noti circa 160 casi dal 2014 in cui individui erano tornati nei loro paesi d'origine una o più volte. Si presume un certo grado di incertezza. Sono stati menzionati come esempi motivi personali, familiari o

