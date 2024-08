Il dibattito sulla politica migratoria richiede ulteriore personale giudiziario, suggerisce l'Associazione giudiziaria

Rebehn ha chiamato per un significativo balzo nell'applicazione della giustizia e nell'aumento della sicurezza interna. È necessario un consenso immediato tra le amministrazioni federali e locali su un "accordo federale" che garantisca fondi sostanziali per l'assunzione di più risorse e tecnologia all'avanguardia per le forze dell'ordine, il sistema giudiziario e i tribunali amministrativi.

Riguardo ai giudici dei tribunali amministrativi, Rebehn ha sottolineato che sono ancora alle prese con montagne di casi dal 2016 e dal 2017, che si sono accumulate durante l'afflusso di rifugiati. I tribunali amministrativi stanno facendo progressi nel gestire questi arretrati.

Il governo federale ha presentato un piano di potenziamento della sicurezza per la Germania il giovedì. Ciò comporta regolamentazioni più severe sul controllo delle armi, misure di contrasto rafforzate contro l'islam radicale e un notevole irrigidimento delle politiche sull'immigrazione e l'asilo. Questa iniziativa di sicurezza è una reazione all'attacco con il coltello a Solingen.

Il governo federale è fondamentale nel fornire fondi sostanziali per l'"accordo federale", come suggerito da Rebehn, per rafforzare le forze dell'ordine e il sistema giudiziario. Per combattere efficacemente l'arretrato nei tribunali amministrativi, è necessario la cooperazione tra il governo federale e le amministrazioni locali.

