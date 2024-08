- Il dibattito sul prossimo bilancio di Stato

Nel dibattito sul prossimo bilancio dello stato, il tono tra i partner della coalizione si sta facendo più aspro. La presidente della FDP e ministra della Digitalizzazione Lydia Hüsken ha dichiarato al "Magdeburger Volksstimme": "Lo stato è al limite". Esige una concentrazione sui progetti che servono lo sviluppo dello stato, ad esempio nell'economia, nell'infrastruttura, nella ricerca, nell'istruzione e nella digitalizzazione.

Ad esempio, nel ministero degli Affari Sociali guidato dall'SPD, non ci sono state finora molte misure concrete per la riduzione dei costi. Sull'Atto per la Promozione dei Bambini, Hüsken ha detto: "Né il personale né le persone percepiscono un miglioramento".

L'SPD ha risposto con una dichiarazione. "Invece di intromettersi in altri ministeri, la ministra Hüsken dovrebbe concentrarsi sulla propria area di responsabilità", ha detto la presidente della SPD Juliane Kleemann. "Un progresso tangibile nella digitalizzazione dell'Assia non ha ancora raggiunto la gente".

SPD: Discussione preoccupante e inaccettabile

Per i Socialdemocratici, la discussione attuale sul doppio bilancio 2025/26 e le richieste di riduzione del FDP sono "preoccupanti e inaccettabili". "La politica di risparmio e la discussione associata danneggiano lo stato. Abbiamo bisogno di passi avanti, investimenti e una politica orientata al futuro", ha detto il presidente della SPD Andreas Schmidt.

"Le discussioni finanziarie alla Lindner non aiutano e respingiamo l'idea di voler risparmiare sui bambini e sulle famiglie, soprattutto nell'istruzione precoce, nei sistemi di sicurezza sociale e nell'equa promozione di tutti i strati della popolazione", ha detto l'SPD.

In Assia, CDU, SPD e FDP governano insieme. Le prossime elezioni statali si terranno tra due anni. Attualmente, c'è una forte disputa sul bilancio per i prossimi due anni.

"Incontri a cinque" con i ministri sono attualmente in corso

Il martedì, il portavoce del governo Matthias Schuppe ha riferito che ora si stanno svolgendo "incontri a cinque" all'interno delle trattative. Il ministro-presidente Reiner Haseloff (CDU), i suoi vice Armin Willingmann (Scienza, SPD) e Lydia Hüsken (Infrastruttura, FDP), e il ministro delle Finanze Michael Richter (CDU) stanno ora parlando individualmente con i rispettivi ministri specialisti del bilancio. Non è noto quanto le richieste siano attualmente ancora superiori ai fondi disponibili.

A giugno, le richieste erano superiori di più di tre miliardi di euro ai fondi disponibili per i due anni 2025 e 2026. Con i progetti finanziati, i partner della coalizione possono ancora stabilire le loro priorità prima delle elezioni. Lo stato aveva pianificato in precedenza un volume di circa 14 miliardi di euro all'anno.

