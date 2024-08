- Il dibattito sul miglioramento delle norme sul coltello guadagna forza

A seguito dell'incidente di accoltellamento a Solingen e prima delle elezioni statali nelle regioni orientali, sembra esserci un momento di slancio nel dibattito sulla coalizione stagnante per regolamentazioni più severe per i coltelli. Il Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann ha annunciato trattative sulle regolamentazioni per i coltelli. "Discuteremo all'interno del governo su come poter avanzare ulteriormente nella lotta contro questo tipo di violenza da coltello", ha detto il politico dell'FDP a "Bild am Sonntag". Finora, l'FDP ha respinto le proposte del Ministro dell'Interno Nancy Faeser per restrizioni più severe.

Il SPD chiede un inasprimento significativo della legislazione, mentre il Vice Cancelliere Robert Habeck (Verdi) e il partito dell'opposizione Unione appoggiano questa richiesta. La principale sfida con le potenziali regolamentazioni più severe per il porto di coltelli è la loro applicabilità, come le capacità delle forze dell'ordine negli spazi pubblici.

Un attacco con il coltello a una festa della città di Solingen ha lasciato tre persone morte e otto ferite, quattro gravemente, in una sera di venerdì. L'Ufficio del Procuratore Generale federale sta indagando sul sospetto per omicidio e presunti legami con lo Stato Islamico (IS).

Le elezioni imminenti in Turingia, Sassonia e Brandeburgo a settembre potrebbero ispirare queste recenti dichiarazioni politiche. I politici della coalizione del semaforo e dell'Unione sono preoccupati per ulteriori guadagni di popolarità per partiti come l'AfD o l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW).

Habeck: Nessun ritorno all'epoca medievale

Il Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha dichiarato: "Se l'orribile incidente di Solingen avrebbe potuto essere prevenuto con regole più severe, questo è incerto." Tuttavia, un certo grado di inasprimento legislativo è appropriato e necessario. Ha aggiunto: "Più zone prive di coltelli e regolamentazioni più severe per i coltelli - armi da taglio e appuntite non sono necessarie negli spazi pubblici della Germania. Non viviamo più nell'epoca medievale."

Klingbeil: Esplorare tutte le vie contro la violenza da coltello

Il leader del SPD Lars Klingbeil ha detto a "Bild am Sonntag" riguardo agli incidenti a Solingen: "Questo apparente attacco terroristico dimostra: la Germania ha un problema con la violenza da coltello." Esige un virtuale divieto di coltelli per le strade: "A mio avviso, non c'è giustificazione per il fatto che le persone portino armi da taglio nella vita quotidiana. Devono essere prese tutte le misure possibili per liberare le strade e le piazze della Germania dai coltelli." Il vice della fazione SPD Dan Wiese ha sostenuto zone prive di coltelli, estensione del divieto di porto per i condannati, divieto di coltelli sui mezzi pubblici e rapida punizione delle violazioni.

La fazione Unione spinge per perquisizioni casuali dei coltelli. Il responsabile parlamentare dell'Unione nel Bundestag, Thorsten Frei (CDU), ha detto alla "Rheinische Post" (lunedì): "Invece di discutere pubblicamente solo la direzione giusta, il governo federale dovrebbe agire." Faeser e Buschmann "devono ora finalmente presentare un piano fattibile su come intendono combattere efficacemente l'aumento della violenza da coltello tra i giovani uomini." Questo potrebbe comportare zone prive di coltelli e il rafforzamento della legge sulle armi, insieme a maggiori poteri per la polizia, che consentirebbero perquisizioni casuali dei coltelli. Il leader della CDU del Brandeburgo Jan Redmann ha richiesto poteri di polizia espansi.

AfD fazione: Discussione sulle zone prive di coltelli è assurda

Lo speaker dell'AfD per gli affari interni della fazione parlamentare federale, Gottfried Curio, ha accusato il Ministro dell'Interno Faeser di concentrarsi solo sulla "fonda riluttanza ad affrontare le vere cause di un così alto livello di affinità per la violenza tra un'utenza sempre più ampia di perpetratori" con il suo "assurdo discorso sulle zone prive di coltelli."

Il numero di attacchi con coltelli in Germania è significativamente aumentato negli ultimi anni, scatenando un dibattito nazionale su questo tipo di violenza. Nel 2023, la polizia ha segnalato 8.951 incidenti di lesioni gravi con coltelli, sia per ferite che per minacce - un aumento del quasi 9,7% rispetto all'anno precedente.

Secondo le proposte di Faeser, i coltelli dovrebbero essere consentiti in pubblico solo fino a una lunghezza di lama di sei centimetri invece dei dodici attuali, e dovrebbe esserci un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

Il direttore medico dell'ospedale comunale di Solingen, Thomas Standl, ha detto a Welt TV che questo era un "senso di sicurezza illusorio." "Questa è una discussione che, a mio avviso, non ci porta da nessuna parte," ha detto. "Specialmente nella zona del collo, anche tre o quattro centimetri possono colpire l'arteria carotide principale nelle persone normali." L'ospedale sta trattando quattro delle persone ferite nella sera di venerdì.

Zone prive di armi e coltelli

Un portavoce del Ministero dell'Interno federale ha spiegato che il rafforzamento della legge sulle armi potrebbe essere solo una parte di un approccio completo per combattere la criminalità da coltello. I divieti di coltelli devono essere applicati in modo coerente, come fanno le forze di polizia federali alle stazioni ferroviarie. Inoltre, le autorità locali dovrebbero stabilire zone prive di armi e coltelli nelle aree ad alto rischio di violenza.

In tarda maggio, ad esempio, un uomo afghano a Mannheim ha ferito cinque membri del movimento critico dell'Islam Pax Europa e un ufficiale di polizia con un coltello. L'ufficiale è poi morto. A metà giugno, un uomo afghano di 27 anni a Wolmirstedt, Sassonia-Anhalt, è stato sparato dalla polizia dopo aver accoltellato un 23enne e poi ferito diverse persone a una festa privata per l'EM in giardino.

