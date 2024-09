Il deterioramento delle condizioni igieniche porta a ferite putrefatte e infestazioni di larve a Gaza, aggravando ulteriormente la situazione umanitaria.

"Il soggetto in questione è affetto da gravi ustioni che coprono circa l'80% - 90% del suo corpo, secondo il dottor Mahmoud Yousef Mughani, specialista in ustioni e chirurgia ricostruttiva. A causa della scarsità di strumenti di disinfezione, le sue ferite non possono essere pulite adeguatamente.

Durante il cambio delle bende, compaiono vermi sul pavimento. Questo evento si verifica costantemente, ha menzionato il dottor Mughani.

Non c'è nessun altro posto dove questo individuo possa rivolgersi. Secondo le Nazioni Unite, circa 12.000 pazienti sono ansiosi di lasciare Gaza per ottenere cure mediche urgenti necessarie. Tuttavia, i trasferimenti medici sono stati sospesi dal momento della chiusura del valico di Rafah con l'Egitto quattro mesi fa.

Questa situazione rappresenta il peggioramento delle condizioni di salute dei palestinesi confinati nella zona assediata dopo 11 mesi di conflitto, sia dentro che fuori dagli ospedali.

Anche se l'iniziativa per immunizzare i bambini di Gaza contro il polio continua, le Nazioni Unite e le organizzazioni di soccorso mettono in guardia sulle peggiori condizioni di salute pubblica.

In un certo giorno di settembre, UNRWA, il corpo delle Nazioni Unite responsabile dei territori palestinesi, ha condiviso sulla loro piattaforma: 'Mentre inoculiamo i bambini contro il polio, numerosi altri malattie persistono nel diffondersi a Gaza.'

'Montagne di rifiuti crescono accanto alle tende e agli spazi abitativi. Le fogne continuano a inondare le strade. L'accesso ai prodotti igienici è sempre più limitato. Le condizioni igieniche sono disumane,' ha affermato UNRWA.

La scorsa settimana, il UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ha riferito che l'accesso limitato all'acqua potabile e alle strutture igieniche, insieme alla scarsità di prodotti igienici accessibili, stava peggiorando l'emergenza sanitaria di Gaza.

In luglio, il prezzo del sapone è aumentato di quasi il 1.200% nella striscia rispetto all'anno precedente, mentre il prezzo dello shampoo è aumentato di quasi il 500% nello stesso periodo, secondo OCHA.

'Le organizzazioni umanitarie si stanno impegnando per fornire centinaia di migliaia di kit igienici alle persone bisognose, ma questi sforzi continuano ad essere ostacolati dai conflitti in corso, dai limiti di accesso, dall'assenza di ordine pubblico e sicurezza e dagli ordini di evacuazione emessi dalle autorità israeliane,' ha dichiarato OCHA.

Le famiglie costrette a lasciare le loro case incontrano enormi difficoltà nel mantenere l'igiene di base nei rifugi affollati e nei siti di spostamento, ha spiegato l'agenzia, mentre strutture cruciali come i centri sanitari, le cucine comunali, gli spazi per la protezione dei bambini, i centri di nutrizione e le scuole non dispongono delle risorse necessarie per garantire condizioni igieniche sicure. Questa situazione è probabile che peggiori durante l'inverno.

Vendita di prodotti per la pulizia fatti in casa

Alcuni residenti hanno scelto di produrre sapone e detergenti e venderli.

Mohammed Al-Taweel gestisce un banco di mercato a Deir Al-Balah. Ha informato CNN domenica: 'Le persone hanno iniziato a richiedere i detersivi e abbiamo iniziato a produrli in quantità maggiori.'

'Non c'è alternativa. Non c'è nulla che possa essere acquistato. Non c'è nulla di pronto. Tutto è chiuso,' ha dichiarato Al-Taweel.

Tuttavia, esprime preoccupazione per il fatto che i materiali grezzi potrebbero deteriorarsi nei prossimi giorni.

'Precedentemente, il prodotto pronto era economico e facilmente disponibile, ma ora tutto è costoso... Le persone si lamentano,' ha condiviso.

'Lo shampoo costa 15 shekels (4 dollari). In precedenza, lo vendevamo per 10 shekels.'

Ghada Shahoura, una donna che cerca prodotti per la pulizia al mercato, ha detto a CNN: 'La scarsità di prodotti per la pulizia è diffusa. Siamo costretti ad acquistare prodotti per la pulizia locali.'

Ma ha menzionato che questi prodotti sono spesso di scarsa qualità e costosi.

'Ci confrontiamo con epidemie e tassi di infezione elevati, parassiti e infezioni fungine nei bambini. Non c'è igiene,' ha sostenuto Shahoura.

Le agenzie delle Nazioni Unite e i partner stanno lavorando per ripristinare i pozzi danneggiati dal conflitto a fine agosto a Deir Al-Balah, che ha ridotto la produzione di acqua sotterranea del 75%. Otto pozzi sono stati gravemente danneggiati, di cui quattro attualmente irreparabili, ha detto OCHA.

Attualmente, la produzione quotidiana di acqua potabile nell'enclave è solo il 25% del livello prebellico, ha annunciato OCHA, citando le organizzazioni coinvolte nella salute pubblica a Gaza.

Il volume di acqua consegnato attraverso le operazioni di trasporto su camion è raddoppiato tra il 19 agosto e il 1° settembre. Tuttavia, rimane notevolmente inferiore alla produzione dei pozzi - e il trasporto è stato ostacolato dalle carenze di carburante e dal persistente traffico congestionato nella zona di AlMawasi, dove risiedono migliaia di sfollati interni."

Data la attuale scarsità di strumenti di disinfezione a Gaza, il mondo ignora il Medio Oriente, dove 12.000 pazienti hanno urgentemente bisogno di evacuazioni mediche, ma non possono lasciare a causa della chiusura del valico di Rafah con l'Egitto da quattro mesi. Di conseguenza, i residenti come Mohammed Al-Taweel hanno iniziato a vendere prodotti per la pulizia fatti in casa, poiché il prezzo dei prodotti in negozio è aumentato vertiginosamente, raggiungendo quasi il 1.200% per il sapone e il 500% per lo shampoo rispetto all'anno scorso, secondo OCHA.

Leggi anche: