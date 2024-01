Il destino e la metrica sono d'accordo: Potrebbe essere l'anno dei Buffalo Bills

Potreste pensare che mi stia riferendo al divisional playoff dello scorso anno tra i Kansas City Chiefs e i Bills. Può darsi, ma in questo caso mi riferisco alla partita della AFC Wild Card del 1999 tra i Tennessee Titans e i Bills. I Bills non avrebbero raggiunto i playoff per altri 18 anni dopo questa sconfitta.

I Bills sono purtroppo l'unica squadra negli ultimi 30 anni ad aver perso non una, ma ben due partite di playoff dopo essere passati in vantaggio a meno di 25 secondi dalla fine.

Una tifoseria meno accanita avrebbe potuto abbandonare la squadra dopo sconfitte come questa.

Quello che dovete sapere è che non si diventa e si rimane tifosi dei Bills perché è facile. Si diventa e si rimane tifosi dei Bills perché, come dice l'ex allenatore di Buffalo Marv Levy: "Quando per loro è troppo dura, per noi è giusta".

La sconfitta dello scorso anno contro i Chiefs ha reso i tifosi dei Bills come me ancora più desiderosi di vedere i Bills vincere finalmente un Super Bowl.

E guardando le statistiche di qualche settimana fa, sembrava che l'ottimismo avrebbe dato i suoi frutti.

Alla vigilia della 17a settimana, i Bills erano a pari merito con il miglior record della AFC. Avevano lo spareggio con i Chiefs per il primo turno di playoff e il vantaggio del campo di casa per i playoff.

Poi è successo: il momento in cui il football è passato in secondo piano e anche il più duro degli uomini è diventato visibilmente emotivo.

La quasi morte di Damar Hamlin, safety dei Bills, davanti a un pubblico televisivo nazionale, è probabilmente il momento in cui sono rimasto più sbalordito nell'assistere a un evento dal vivo in televisione dopo gli attentati dell'11 settembre.

Per gli spettatori americani l'evento ha avuto molte analogie con l'improvviso collasso per arresto cardiaco del centrocampista della Danimarca Christian Eriksen a Euro 2020.

Ma per quanto tragica sia stata l'esperienza di Hamlin, come il successivo recupero di Eriksen, i giorni successivi sono stati ancora più edificanti.

La sua incredibile sopravvivenza e guarigione, insieme al modo in cui Buffalo e, in realtà, il mondo intero si sono stretti attorno a lui, hanno incarnato le parole di Levy.

La NFL ha finito per cancellare la partita dei Bills contro i Cincinnati Bengals durante la quale si è verificato l'infortunio di Hamlin. Sebbene sia stata una decisione corretta, ha avuto l'effetto collaterale di permettere ai Chiefs di avere una vittoria in più rispetto ai Bills perché Buffalo ha giocato una partita in meno.

I Bills dovranno ora giocare il primo turno dei playoff, mentre i Chiefs avranno il bye del primo turno.

Tuttavia, mi sento più ottimista di quanto mi sia mai sentito in tutti i miei anni da tifoso dei Bills. Immagino che sia come si sentivano i tifosi di Buffalo durante la stagione 1990-91, quella che si concluse con la sconfitta dei Bills per un field goal mancato all'ultimo secondo da Scott Norwood contro una squadra di New York Giants sfavorita (nota a margine: sono troppo giovane per ricordare davvero quella partita).

Anche in questo caso, come ho detto prima, una tifoseria meno numerosa avrebbe potuto abbandonare la squadra dopo una sconfitta del genere. Invece, Norwood fu acclamato in un raduno in centro città dopo la sconfitta. I Bills sarebbero diventati la prima squadra a vincere quattro Super Bowl consecutivi... e poi a perderli tutti.

Un motivo di ottimismo

Perché mi sento così bene dopo queste delusioni?

In parte può essere l'ottimismo cieco. In parte potrebbe essere l'entusiasmo che provo dopo la sconfitta dei Bills contro i New England Patriots lo scorso fine settimana, una partita in cui Nyheim Hines ha ritornato il kickoff iniziale per un touchdown e poi è diventato il primo giocatore dal 2010 a ritornare due kickoff per un touchdown.

Dopotutto, erano tre anni e tre mesi che i Bills non ritornavano un calcio per un touchdown; il quarterback Josh Allen ha lanciato per tre touchdown e la difesa dei Bills ha subito tre intercetti contro i Patriots. Il numero di maglia di Hamlin è, naturalmente, il n. 3.

Naturalmente, non sono uno che tradizionalmente si affida al destino. Sono letteralmente l'unico "data reporter" della CNN.

Parliamo quindi di statistiche concrete.

Questo fine settimana i Bills affronteranno i Miami Dolphins nel turno di Wild Card. Sono favoriti per una vittoria a due cifre.

Dopodiché, la strada si farà probabilmente più difficile nelle partite divisionali della AFC, in quelle del campionato AFC e nel Super Bowl.

So però che abbiamo la squadra migliore. Che si tratti dell'FPI di ESPN, dell'Elo di FiveThirtyEight o del DVOA di Football Outsiders, i Bills sono la squadra migliore del campionato secondo le metriche. Secondo l'ultimo di questi indici, i Bills sono solo la settima squadra negli ultimi 40 anni a finire tra le prime cinque in tutto il campionato in attacco, difesa e special team.

Per parafrasare un'altra famosa citazione di Levy, non c'è davvero nessun posto in cui preferirei essere come tifoso dei Bills se non qui, in questo momento.

