Il destino della Sassonia è in ballo.

Una settimana prima delle elezioni statali, il politico verde Wolfram Günther accusa la CDU e il suo candidato principale Michael Kretschmer di "scommettere sul futuro della Sassonia". Kretschmer si sta battendo per il carbone, l'energia nucleare e i veicoli convenzionali, mettendo a rischio la prosperità della Sassonia, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca. In qualità di responsabile dell'energia, del clima, dell'ambiente e dell'agricoltura nel governo sassone e di vice ministro presidente, un nuovo parlamento sarà eletto nello Stato libero il 1° settembre.

"Le imprese chiedono: 'Abbiamo bisogno di energia verde, o siamo finiti qui. Non possiamo permetterci un'inversione della transizione energetica dopo le elezioni'", ha dichiarato Günther. Al contrario, Kretschmer si sta battendo per il ritorno dei veicoli convenzionali, nonostante la Sassonia sia il principale produttore di automobili elettriche e Volkswagen sia il principale datore di lavoro nello Stato libero.

Günther: La coalizione ha governato in silenzio per un lungo periodo

"Le imprese si chiedono: 'Cosa stanno facendo? Ci stanno causando danni'", ha detto Günther. Kretschmer sta anche trascurando coloro che lottano contro l'estremismo di destra. "Questo rappresenta una sfida per la nostra società e per l'economia. Poiché l'immigrazione è cruciale per mantenere la nostra prosperità, dobbiamo opporci inequivocabilmente agli estremisti di destra, altrimenti nessuno verrà da noi. Di conseguenza, mancheremo di autisti di autobus, operatori di cura e personale altamente qualificato nel settore della ricerca e dei semiconduttori".

Contestualmente, Günther ha riflettuto sul periodo legislativo uscente. "Abbiamo governato in modo competente e silenzioso per molto tempo. Siamo riusciti a superare la pandemia, la crisi energetica, gli incendi boschivi, le alluvioni, le conseguenze degli anni di siccità". Tuttavia, le cose sono cambiate dall'ultima elezione federale. "Il ministro presidente ha operato come un'opposizione interna, anche contro il proprio partner di coalizione".

Recentemente, Kretschmer ha dichiarato la transizione energetica un fallimento in un dibattito con i candidati principali delle elezioni statali del 1° settembre. Ha incolpato il partner di coalizione verde per portare "occhiali politici". "Con i Verdi, non si tratta di ciò che è fattibile o economicamente sensato. Si tratta solo di seguire l'agenda del partito", ha dichiarato.

