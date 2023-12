Il designer che porta i mobili italiani in una delle baraccopoli più antiche del Kenya

"Semplificazione" è la parola che mi è venuta subito in mente", ha detto durante la visita della CNN al suo studio di Milano, in Italia. "Sapevo che dovevo attenermi alle basi e pensare all'intera produzione in modo elementare".

La gamma di letti a castello, panche e tavoli modulari che ne è derivata è certamente semplice sia nella costruzione che nel design. I mobili di Moor possono essere costruiti in loco utilizzando pezzi di legno che gli abitanti del luogo possono tagliare da soli secondo i piani. L'assemblaggio richiede solo pochi strumenti di base - uno scalpello, una squadra da falegname e una matita - grazie a un sistema adattabile di incastri.

Con linee pulite e nessuna decorazione, l'estetica utilitaristica di questi oggetti non ha impedito che diventassero un punto di orgoglio per gli studenti della Why Not Academy, la scuola elementare per cui sono stati progettati, ha detto Moor.

"È un design concepito per lavorare per la comunità", ha aggiunto. È un progetto concepito per lavorare per la comunità", ha aggiunto Moor, "che mette al primo posto la funzione senza scendere a compromessi con la forma. Credo che sia tutto qui. Un'idea umile".

Costruire per - e con - le comunità

Il progetto di Moor, denominato "Design for Communities", è nato dalla collaborazione con LiveInSlums, una ONG italiana che opera negli insediamenti urbani informali di tutto il mondo. La direttrice dell'organizzazione, Silvia Orazi, ha detto che era importante che gli abitanti della scuola di Mathare, una delle baraccopoli più antiche di Nairobi, partecipassero al processo di creazione dei mobili e avessero voce in capitolo sulla progettazione dei loro spazi.

"Non vogliamo arrivare, 'sistemare' qualsiasi problema e andarcene", ha detto Orazi alla CNN in un'intervista telefonica. "L'obiettivo di LiveInSlums è quello di agire a fianco dei residenti, per garantire che il cambiamento avvenga alle loro condizioni".

L'anno scorso l'ONG ha invitato Moor nella capitale del Kenya per assemblare i primi prototipi insieme a un gruppo di otto abitanti del luogo.

"Sono andato con il briefing e alcuni schizzi", ha ricordato il designer. "Ma il lavoro di assemblaggio è stato fatto come esercizio collettivo. Alla fine ho trascorso solo tre giorni nella scuola, quindi la costruzione di ogni pezzo è stata completamente realizzata dai ragazzi con cui ho lavorato".

"Assicurarsi che potessero costruire i pezzi in modo autonomo è stato fondamentale", ha aggiunto. "Io ho solo fornito i progetti".

Kevin Ochieng, piastrellista di professione, è stato uno degli operai che ha partecipato alla costruzione del prototipo. "Dopo che Giacomo ha spiegato le fasi di costruzione dei mobili, è stato abbastanza facile procedere senza di lui", ha detto alla CNN al telefono da Mathare. "L'intero processo è stato molto intuitivo. Ci è voluto solo un giorno per imparare, il che è stato piuttosto sorprendente".

Tornato in Italia, Moor gestisce un team multidisciplinare di artigiani del legno nel suo studio milanese, che funge anche da laboratorio. Falegname di formazione, l'approccio pratico del designer è proprio il motivo per cui LiveInSlums lo ha scelto per il progetto, ha detto Orazi.

"Era il candidato perfetto per noi, perché capisce il legno e sa come lavorarlo", ha aggiunto. "A Mathare non abbiamo accesso a molti altri materiali, quindi dovevamo assicurarci che il creativo coinvolto si trovasse a suo agio in questi confini".

Una volta che Moor è tornato in Italia, Ochieng, che non aveva mai lavorato con il legno, ha inviato al designer video e foto su Instagram per verificare che stessero continuando a lavorare bene. "Lui rispondeva e noi continuavamo a costruire", racconta Ochieng. "È stato tutto molto fluido. Mi ha fatto sentire abbastanza orgoglioso per la rapidità con cui l'ho imparato, perché non è proprio la mia area di competenza".

Ad oggi, la Why Not Academy ha installato una dozzina di oggetti di Moor nella mensa e nel dormitorio.

Una funzionalità silenziosa

I giunti senza colla del designer sono stati ispirati dalle tecniche di falegnameria che utilizza da tempo nel suo studio. "I giunti a incastro sono spesso utilizzati negli armadi per la loro resistenza e attrattiva", ha spiegato Moor. "Li ho reinterpretati in modo da richiedere solo una manciata di strumenti e ho semplificato l'intera tecnica all'estremo. È un po' come costruire qualcosa con i Lego".

Anche se le giunzioni possono essere fissate senza bisogno di elementi di fissaggio metallici, Moor chiede a chi assembla i mobili di piantare quattro chiodi di sostegno in ogni elemento alla fine "per maggiore sicurezza", anche se "in realtà non sono un 'must' in termini di stabilità strutturale", ha aggiunto.

"Volevo evitare di avere chiodi o viti a vista, perché anche questi possono essere difficili da reperire in un contesto come quello di Mathare. Ogni elemento doveva essere strettamente necessario. Niente di superfluo".

Nella fase di progettazione, il designer ha cercato il tipo di legno facilmente reperibile a Mathare - l'eucalipto - e ha concepito i pezzi di conseguenza, per garantire la sostenibilità e la scalabilità a lungo termine. Le singole parti in legno possono essere sostituite se danneggiate o esposte alle intemperie e, se necessario, possono essere utilizzate per diversi tipi di mobili.

Nonostante il design di base, anche l'aspetto estetico era importante. "Per me era importante fornire qualcosa che, pur essendo esteticamente semplice, avesse comunque un bell'aspetto", ha detto Moor. "Penso che il sistema di lucchetti dei giunti raggiunga questo obiettivo. Un design affidabile non deve per forza essere brutto".

Solida e snella, la gamma di mobili ha trovato nuovi utenti al di là dell'Accademia Why Not, e Moor ha venduto a clienti privati in Europa sia la versione assemblata che quella smontata. (Il 10% dei profitti di queste vendite va alla scuola di Nairobi tramite LiveInSlums).

Moor spera che i suoi mobili possano essere utilizzati in altre parti del mondo con risorse limitate. Per ora, però, è concentrato sulla sua prossima collaborazione con LiveInSlums, che lo vedrà tornare a Mathare a gennaio per riprogettare la cucina della scuola.

"Vorrei che la cucina diventasse più interconnessa con l'ambiente circostante, mantenendo lo stesso approccio semplificato al design", ha detto. "Non c'è davvero bisogno di materiali complessi e di extra elaborati per creare qualcosa di buono".

Fonte: edition.cnn.com