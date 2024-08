- Il designer accoglie il suo nuovo cane

Il designer tedesco e conduttore televisivo Guido Maria Kretschmer (59) e il suo compagno Frank Mutters hanno accolto un nuovo cane femmina nella loro famiglia, dopo la recente perdita di due dei loro animali domestici. Su Instagram, mostra ai suoi oltre 880.000 follower le prime foto della cagnolina e la presenta ai fan.

Pierrine è il "nuovo membro della famiglia"

"Benvenuta piccola Pierrine - ti amiamo già tanto," scrive Kretschmer in diverse foto. Secondo un hashtag corrispondente, Pierrine è un Barsoi, che lui definisce "nuovo membro della famiglia" con un altro hashtag. A maggio, Kretschmer e Mutters hanno accolto il cane Mila. "Abbiamo avuto un aumento di famiglia la scorsa settimana. È stato amore a prima vista e la meravigliosamente bella Mila si è già ambientata bene con noi in pochi giorni," ha detto il designer in quell'occasione, tra le altre cose.

Guido Maria Kretschmer piange la perdita di quattro cani

Tanto grande deve essere la gioia per Pierrine e Mila, ma la coppia ha avuto settimane difficili alle spalle. Nel giro di pochi mesi, Kretschmer e Mutters hanno dovuto dire addio a tre animali domestici. "Il nostro amato Idaya ci ha lasciato lunedì a soli 4 anni... Ci spezza il cuore e siamo ancora sotto shock per questa perdita così inaspettata e tragica," ha condiviso Kretschmer ad aprile.

Pochi giorni fa, un'altra notizia sconvolgente: il loro cane Alaiyha "è morta ieri sera tra le nostre braccia," ha scritto Kretschmer in una foto del cane l'11 luglio. Pochi giorni dopo, la coppia ha perso un'altra cagnolina. "... le nostre lacrime non si sono ancora asciugate, e poi il nostro amato Undine ci lascia anche lei," ha spiegato il designer. Undine "mancava così tanto della sua sorella e poi se n'è andata anche lei..."

Poco meno di un anno fa, la coppia ha dovuto dire addio anche al loro cane Aimée. A maggio 2023, Kretschmer ha scritto su Instagram: "Cara Aimée, siamo infinitamente grati per i meravigliosi anni che abbiamo trascorso con te e rimarremo legati a te in profondo amore per sempre."

