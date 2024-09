"Il desiderio implacabile di profitto": Sanders chiede una riduzione dei costi dei produttori di Ozempic

Dal punto di vista etico, ti preoccupa sapere che mantenere il costo di Ozempic e Semaglutide (il nome generico di Wegovy) eccessivamente alto negli Stati Uniti potrebbe potenzialmente portare alla perdita di vite umane evitabile per numerosi americani? Questa è la domanda posta dal Senatore Bernie Sanders, che presiede il Comitato per l'Istruzione, la Salute, il Lavoro e la Previdenza Sociale del Senato degli Stati Uniti, al CEO di Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen. Sanders si basa sulla ricerca condotta da un epidemiologo della Yale.

Jorgensen ha risposto esprimendo l'impegno di Novo Nordisk nel garantire che gli americani abbiano accesso alle loro medicine a un prezzo accessibile. Ha inoltre dichiarato che non c'è nulla che vorrebbero vedere accadere.

Questo scambio ha segnato l'ultima di una serie di audizioni guidate da Sanders con i CEO delle case farmaceutiche, che affrontano i prezzi esorbitanti dei medicinali negli Stati Uniti - spesso più del doppio di quelli di altri paesi prosperi. In particolare, Ozempic di Novo Nordisk, destinato alla gestione del diabete, e il suo farmaco fratello, Wegovy, per la perdita di peso e la riduzione del rischio cardiaco, hanno attirato molta attenzione.although these drugs are now used by millions of Americans, they remain unaffordable and inaccessible for many.

In aprile, Sanders ha avviato un'indagine su Novo Nordisk per ciò che ha definito prezzi eccessivi per questi medicinali negli Stati Uniti. Si è concentrato sui costi comparativi dei farmaci in altri paesi, evidenziando che una fornitura di 4 settimane di Ozempic costa $969 negli Stati Uniti, mentre può essere acquistata per $155 in Canada, $122 in Danimarca e $59 in Germania. Analogamente, il prezzo di listino di Wegovy è di $1.349 negli Stati Uniti, ma in Danimarca, Germania e Regno Unito costa $186, $140 e $92, rispettivamente.

L'udienza di martedì si è concentrata sulla consueta discussione su chi detiene la responsabilità per i prezzi più alti degli Stati Uniti - le case farmaceutiche che stabiliscono i prezzi iniziali o i gestori dei farmaci, che trattano sconti sui prezzi in cambio di una copertura assicurativa favorevole e accesso ai pazienti.

Jorgensen ha dichiarato che Novo Nordisk rimborsa circa il 75% delle sue vendite di medicinali attraverso rimborsi, sconti e commissioni, con un prezzo netto significativamente inferiore al prezzo di listino. Ha anche sostenuto che quando Novo Nordisk ha ridotto i prezzi di listino in passato, ha affrontato penalità sotto forma di accesso ridotto ai suoi medicinali a causa del profitto dei PBM sui prezzi più alti.

"Meno pazienti hanno accesso ai nostri medicinali quando riduciamo il prezzo", ha spiegato Jorgensen al Senatore Maggie Hassan, D-New Hampshire, dopo che lei lo aveva esortato a ridurre i prezzi di listino.

L'Associazione di Gestione della Cura Farmaceutica, un'organizzazione che rappresenta i PBM, ha dichiarato che Jorgensen stava cercando di scaricare la colpa dalle case farmaceutiche che fanno aumentare i costi.

"PBM sono le uniche entità del sistema sanitario che lavorano per minimizzare l'impatto dei prezzi esorbitanti dei farmaci antidiabetici a blocco con scarsa concorrenza", si legge in una dichiarazione dell'associazione.

Durante l'udienza, Sanders ha annunciato che il comitato aveva ottenuto impegni scritti dai principali PBM per mantenere l'accesso a Ozempic e Wegovy se Novo Nordisk avesse ridotto i prezzi di listino. Simultaneamente, il comitato ha pubblicato un rapporto intitolato "Avidità, avidità, avidità", che affronta i prezzi di Novo Nordisk.

"Quella è una nuova informazione per me", ha detto Jorgensen a Sanders riguardo agli impegni dei PBM durante l'udienza. "Qualsiasi misura che aiuti i pazienti a ottenere medicine a prezzi accessibili, la esamineremo volentieri".

Tuttavia, Jorgensen ha espresso preoccupazione su come ciò potrebbe influire sull'accesso dei pazienti se Novo Nordisk avesse abbassato i prezzi in passato, con i suoi prodotti rimossi dalle formulari assicurative.

I PBM stessi hanno affrontato critiche per il loro ruolo nel prezzo dei farmaci, in particolare riguardo al costo dell'insulina. Lo scorso settimana, la Commissione Federale per il Commercio ha intentato una causa contro i tre principali PBM - CVS Health's Caremark, Cigna's Express Scripts e UnitedHealth Group's Optum Rx - sostenendo che hanno escluso i prodotti a basso costo dell'insulina dalla copertura per trarre profitto dalle alternative a prezzo più alto con maggiori rimborsi.

"Lasciamo liberi i PBM", ha dichiarato in seguito il Senatore Tim Kaine, D-Virginia, durante l'udienza di martedì, sostenendo che mentre le case farmaceutiche contribuiscono alla ricerca e ai trattamenti salvavita, i PBM hanno giocato un ruolo significativo nell'aumento dei prezzi dell'insulina.

Il Senatore Roger Marshall, un repubblicano del Kansas che è un professionista medico, ha descritto Ozempic come un "farmaco miracoloso", sostenendo che "Novo Nordisk non è il villain in questa storia; sono un eroe".

Tuttavia, la discussione sull'accesso all'insulina ha anche preso di mira Jorgensen, poiché Novo Nordisk è uno dei tre principali produttori di insulina a livello mondiale, insieme a Eli Lilly e Sanofi. Più senatori hanno affrontato Jorgensen per la sua recente decisione di interrompere la produzione di un determinato insulina, Levemir, di cui i pazienti dipendono.

"Prendere la decisione di ritirare un prodotto dal mercato è una scelta difficile, e devo spiegare la nostra ragione dietro di essa", ha dichiarato Jorgensen. "Nell'ultimo anno, abbiamo ridotto il prezzo di Levemir, abbassando il prezzo, solo per scoprire che i PBM hanno limitato l'accesso ad esso, rendendolo più difficile per più pazienti ottenerlo. ... La triste verità è che il mercato per Levemir sta diminuendo a causa dei termini dei nostri contratti".

Jorgensen ha rivelato che Novo Nordisk ha contattato altri produttori del medicinale, ma nessuno ha mostrato interesse nella sua produzione.

In risposta alla senatrice Tammy Baldwin, democratica del Wisconsin, che ha chiesto a Novo Nordisk di spostare le risorse di produzione dagli insulini più vecchi ai più redditizi Ozempic e Wegovy, Jorgensen ha garantito: "il nostro impegno per l'insulina rimane inamovibile".

Ozempic potrebbe presto affrontare una maggiore concorrenza sui prezzi, poiché Jorgensen ha dichiarato in una dichiarazione scritta che il farmaco potrebbe essere idoneo alle prossime trattative sui prezzi dei farmaci Medicare, a differenza dei prodotti rivali di Eli Lilly che non lo diventeranno per un decennio. I Centers for Medicare and Medicaid Services dovrebbero rivelare i nomi dei prossimi 15 farmaci entro febbraio. Il primo round di trattative ha portato a una riduzione del 22% della spesa totale netta per 10 farmaci.

Jorgensen ha sottolineato l'impegno di Novo Nordisk per migliorare la salute degli americani garantendo l'accessibilità dei loro medicinali, dichiarando: "Preferiremmo che i nostri medicinali fossero accessibili a tutti gli americani". Inoltre, Sanders ha evidenziato l'impatto dei prezzi elevati dei farmaci sulla salute pubblica, dichiarando: "I prezzi eccessivamente elevati per farmaci salvavita come Ozempic e Wegovy rappresentano una crisi per la salute pubblica".

