"Il desiderio del Bayern è ora incentrato su Wusiala"

Bayern Monaco ha concluso la finestra di mercato estiva, ma la pianificazione per il futuro è già in corso. La futura di Jamal Musiala è una preoccupazione principale. Florian Wirtz potrebbe svolgere un ruolo significativo in questo, e un giocatore di Lipsia è anche sotto considerazione.

Musiala e Wirtz potrebbero presto creare magie insieme a Monaco. È solo un sogno o potrebbe diventare realtà? "Posso già immaginarlo", ha detto recentemente il ct nazionale Julian Nagelsmann con un sorriso, "ma sarà costoso". Despite i rumors, un futuro dorato condiviso per "Wusiala" a Monaco non è da escludere.

L'obiettivo principale di Monaco è quello di estendere il contratto di Musiala. Dopo il ritorno dalla nazionale, sono previsti ulteriori negoziati. "Siamo sempre in contatto. Diventerà una faccia di FC Bayern in futuro", ha detto il direttore sportivo Max Eberl a "Sport Bild" e ha aggiunto: "Il suo viaggio a FC Bayern non è ancora giunto alla fine. Vuole vincere trofei, e anche noi lo vogliamo".

Un "contratto di tutta la vita" per Musiala in lavorazione?

In precedenza, il presidente del club Herbert Hainer aveva sottolineato l'importanza del 21enne per il club. Hainer aveva addirittura suggerito la possibilità di un sorta di "contratto di tutta la vita" per il giocatore altamente talentuoso. "Vogliamo fare tutto il possibile per legarlo a lungo termine. Secondo me, potrebbe essere il secondo Thomas Müller a Monaco e giocare qui per i prossimi 20 anni".

Il contratto di Musiala scade nel 2026. Real Madrid e Manchester City hanno tenuto d'occhio il giocatore offensivo, il cui valore di mercato è di 130 milioni di euro. Non è un surprise, dice Eberl: "Jamal è un giocatore come ce ne sono pochissimi. Dopo quasi ogni partita, i suoi compagni di squadra ne parlano entusiasti - è un piacere giocare con lui e guardarlo".

Matthäus: Monaco dovrebbe fare tutto il possibile per tenere Musiala

Per il recordman tedesco Lothar Matthäus, Musiala è stato uno dei volti del calcio tedesco per molto tempo. "Mi piace quasi quanto Messi ai suoi tempi". Ha quindi esortato Monaco a "assolutamente" fare tutto il possibile per tenere Musiala. E per Matthäus, Wirtz è di nuovo cruciale in questo contesto. Monaco potrebbe eventualmente utilizzare Wirtz come pedina di scambio nei colloqui con Musiala, ha suggerito, "e firmare Florian Wirtz. Sarebbe ancora meglio".

L'idea non è così assurda, poiché l'onorario presidente Uli Hoeneß ha ripetutamente espresso il desiderio di portare il giocatore ambito di Leverkusen a Monaco. Il contratto di Wirtz scade nel 2027, con un valore di mercato di 130 milioni di euro, come Musiala. Secondo "Sport Bild", Hoeneß ha già incontrato i genitori di Wirtz, Karin e Hans, a Tegernsee.

Leroy Sané e Joshua Kimmich sono giocatori chiave

Ma Musiala e Wirtz non sono gli unici problemi di personale significativi che il club di Monaco sta attualmente valutando alla luce della scadenza del mercato dei trasferimenti con un occhio al futuro migliore. Quindi, il giocatore di Lipsia Xavi Simons è di nuovo sulla radar di Monaco per l'estate prossima. Sono previsti colloqui prossimi con Leroy Sané e il capitano della DFB Joshua Kimmich, i cui contratti scadono nel 2025.

"È un fattore per vincere titoli", ha detto Eberl di Sané. Hainer, d'altra parte, si è espresso a favore di Kimmich: "Sarei felice se Jo concludesse la sua carriera a FC Bayern, non

