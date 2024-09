Il deserto lancia un forte avvertimento verso sud.

La concorrenza accesa tra Söder e Laschet per la nomination del cancelliere dell'Unione nel 2021 ha quasi portato alla vittoria di Scholz. Wüst, il Primo Ministro della Renania Settentrionale-Vestfalia, mette in guardia Söder dal ripetere questo errore questa volta.

Secondo Wüst, Söder è responsabile per la conservazione dell'unità dell'Unione durante il dibattito sulla nomination del cancelliere. "Sa bene che ora è cruciale per noi presentarci come un'unione forte, in modo che il popolo possa avere un governo federale migliore il prima possibile", ha detto il politico della CDU nel programma ARD "Caren Miosga". "E sa anche che il 2021 non è andato bene". Durante la campagna elettorale del 2021, Söder aveva una dura battaglia con Laschet per la nomination del cancelliere, che ha perso alla fine, anche se ha continuato a spingere per essa; alla fine, l'Unione ha perso le elezioni.

Tuttavia, Wüst è rimasto composto: "Le mie preoccupazioni sono relativamente gestibili". Wüst, leader dello stato federale più popoloso e della più grande associazione statale della CDU, è un potenziale ma meno probabile candidato per la nomination del cancelliere dei partiti gemelli. Merz, presidente della CDU, è attualmente il favorito. Söder ha espresso interesse per la nomination. Entrambi i leader hanno concordato di decidere sulla "K" domanda alla fine dell'estate, dopo le elezioni in tre stati tedeschi orientali. L'ultima di queste elezioni è in Brandeburgo domenica - e quindi anche l'inizio dell'autunno e la fine dell'estate tardiva.

Merz: Decisione imminente

Merz ha annunciato una decisione presto nella serata. Quando gli è stato chiesto se la sua decisione fosse stata presa, il leader della frazione dell'Unione ha detto nel programma ZDF "Berlin direkt" solo: "Presto". L'Unione non esita sulla questione. "Invece, abbiamo un programma fisso, e lo rispetteremo", ha detto Merz. Söder e lui "faranno una proposta, e poi i comitati esecutivi della CDU e della CSU ne discuteranno".

In precedenza, c'erano voci in circoli della CDU di un sostegno significativo a Merz in entrambi la CDU e la CSU. La decisione verrà presa con grande rispetto, con la partecipazione dei presidenti degli stati della CDU e del possibile candidato Wüst. Secondo un rapporto di "Bild am Sonntag" citando fonti del partito, Merz pianifica di correre come candidato principale.

La Commissione, composta dai presidenti degli stati della CDU e dai possibili candidati come Wüst, giocherà un ruolo cruciale nel processo decisionale. È importante per la Commissione garantire l'unità e presentare un fronte forte per mantenere la fiducia del pubblico nelle capacità dell'Unione.

