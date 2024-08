- Il deserto fortifica la zona spinale del ministro verde Paul.

Dopo l'attacco sospetto di terrorismo a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, che ha causato tre morti, il Presidente del Consiglio dello stato, Hendrik Wüst (CDU), ha sostenuto il suo ministro dei rifugiati, Josefine Paul (Verdi), che si trova sotto esame. Wüst ha elogiato Paul per aver fornito un resoconto dettagliato della situazione al parlamento e al pubblico durante una seduta speciale del parlamento statale. Ha riconosciuto che lei aveva già individuato i primi difetti e aveva avviato miglioramenti.

Wüst ha inoltre promesso la massima trasparenza nell'esame di eventuali errori, ma ha sottolineato che i funzionari civili, che hanno operato a capacità massima, in particolare nelle aree locali, non dovrebbero essere biasimati per l'attacco. Ha affermato che addossare la colpa alle autorità per l'immigrazione o gestire la questione localmente non affronta le cause fondamentali del problema.

Wüst ha sottolineato che il governo federale e l'Europa condividono la responsabilità di sviluppare soluzioni efficaci per la migrazione illecita. Ha accolto il piano di sicurezza del governo federale, che comprende leggi sulle armi più severe e le politiche migratorie. Secondo lui, questo è il primo passo verso una soluzione.

Il sospetto, un siriano di 26 anni di nome Issa Al H., era scomparso mentre era previsto per l'espulsione. Era entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022 e avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria secondo le regole dell'asilo di Dublino. Purtroppo, ciò non è avvenuto perché non è stato trovato all'ora designata nel giugno 2023. La struttura non ha informato l'Ufficio centrale per l'immigrazione della sua presenza nei giorni precedenti e successivi e non è stato prenotato un nuovo volo.

L'opposizione ha criticato Paul per non aver preso provvedimenti contro i numerosi fallimenti delle espulsioni di Dublino prima dell'attacco.

L'opposizione continua a criticare Josefine Paul, ministro dei rifugiati della Renania Settentrionale-Vestfalia, nel Landtag, accusandola di non aver affrontato il problema dei numerosi fallimenti delle espulsioni di Dublino prima dell'attacco. Nonostante il sostegno del Presidente del Consiglio e il riconoscimento dei suoi primi sforzi, Paul ora si trova sotto una maggiore attenzione per la sua gestione di queste questioni.

