Il derby Real Betis-Siviglia finisce con un giorno di ritardo e senza tifosi dopo che un giocatore è stato colpito da un proiettile

La partita è iniziata sabato all'Estadio Benito Villamarín del Betis, ma è stata abbandonata con il punteggio di 1-1 dopo che il centrocampista del Siviglia Joan Jordán è stato colpito alla testa da un palo lanciato da uno spettatore.

I media spagnoli hanno riferito che la polizia aveva ispezionato la zona degli spalti da cui si riteneva provenisse il proiettile.

Jordán è stato ricoverato in ospedale e gli è stata diagnosticata una "lesione cerebrale traumatica", ha dichiarato il Siviglia, e successivamente non ha potuto giocare la partita una volta ripresa domenica a causa di un "parere medico".

Il Siviglia ha espresso il suo "assoluto disaccordo" con la decisione della Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) di far riprendere la partita in assenza di Jordán.

Nonostante le proteste del Siviglia, la partita si è svolta e il Betis si è qualificato per i quarti di finale della Copa del Rey grazie al gol di Sergio Canales al 73° minuto.

L'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui, che ha confermato che il trauma cranico di Jordán ha causato pressione alta e vertigini, ha condannato la reazione dei giocatori del Betis dopo l'incidente.

Andrés Guardado, centrocampista messicano del Betis, è stato visto apparentemente prendere in giro l'incidente mentre i giocatori uscivano dal campo domenica, lanciandosi una bottiglia in testa e cadendo a terra mentre diversi compagni di squadra ridevano intorno a lui.

Tuttavia, in un post su Instagram, Guardado ha negato che questa fosse la sua intenzione: "In nessun momento sto prendendo in giro l'incidente che Jordán ha subito ... che è qualcosa che non dovrebbe mai accadere su un campo di calcio ed è sfortunato e imbarazzante! ... Credetemi, se sapessi che Jordán è stato davvero cattivo, non lo farei mai!".

Ma Guardado sembra poi mettere in dubbio la gravità dell'incidente nello stesso post, dicendo: "... quello che non condivido è tutto quello che è successo dopo sul campo, che ho vissuto in prima persona, dove tutti ci conosciamo nel mondo del calcio e so che prima o poi verrà fuori quello che è realmente accaduto!".

Diversi giocatori del Betis hanno anche insinuato che Jordán avesse esagerato per cercare di far sospendere la partita.

Lopetegui ha detto che è "deplorevole che i colleghi professionisti" siano "capaci di porre l'attenzione [sull'incidente] su altre cose".

"O lo condanni o non lo fai", ha detto Lopetegui ai giornalisti dopo la partita. "Mi fa arrabbiare, mi dispiace, che Joan Jordán non sia in campo quando non ha messo la testa sull'incidente né ha sospeso la partita".

"Aveva le vertigini, ha avuto una lesione cerebrale traumatica. Il giocatore infortunato è la vittima. Come hanno fatto a giocare [la partita] oggi quando c'erano altre opzioni?".

Il derby di Siviglia, o El Gran Derbi, è considerato una delle rivalità più aspre del calcio. Un precedente incidente nel 2007 ha visto l'allora allenatore del Siviglia Juande Ramos messo al tappeto da una bottiglia lanciata dagli spalti.

