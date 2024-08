- Il Derby Est tra Dresda e Cottbus

Venerdì (ore 19:00 su MagentaSport) si affrontano per la prima volta in otto anni SG Dynamo Dresden e FC Energie Cottbus in un derby della Germania orientale tesissimo. La partita allo stadio Rudolf Harbig di Dresda è sold out, con 32.000 spettatori attesi. A causa dei tifosi rivali di entrambe le squadre, la partita si giocherà con misure di sicurezza potenziate.

I padroni di casa della Dynamo hanno iniziato la loro terza stagione in Bundesliga con una vittoria per 2-1 contro il FC Viktoria Köln. Nel frattempo, gli ospiti dalla Lusazia hanno perso per 1-2 nella loro partita d'esordio. Inoltre, l'allenatore Claus-Dieter Wollitz è stato espulso contro l'Arminia Bielefeld e quindi dovrà scontare una squalifica interna per il derby.

La vittoria della SG Dynamo Dresden contro il FC Viktoria Köln nella prima partita della stagione di Bundesliga aggiunge benzina sul fuoco per il loro derby contro il FC Energie Cottbus. Nonostante la loro precedente sconfitta, i tifosi del FC Energie Cottbus sono ansiosi di mostrare il loro spirito allo stadio Rudolf Harbig.

