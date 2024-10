Il deputato repubblicano Lawler confessa di aver scurito la pelle per un costume di Halloween a tema Michael Jackson, come evidenziato dalla fotografia rilasciata.

In un'intervista a CNN, Lawler ha precisato: "Il mio abbigliamento era un modo per esprimere la massima ammirazione, un vero tributo a uno dei miei primi ispiratori, mentre cercavo di fare il moonwalk in cucina da piccolo. Sono un appassionato di storia e, per coloro che trovano problemi nella foto, mi scuso. Imparare e crescere fanno parte del viaggio e sono grato per la comprensione di tutti in questo processo."

Il New York Times ha pubblicato lo scorso giovedì una foto che ritrae Lawler vestito come Jackson a un evento sociale nel 2006.

"Indossa una camicia nera e una giacca rossa e, in una foto, imita anche la posa di danza iconica di Jackson. Il suo viso appare abbronzato nelle immagini", ha affermato il Times. Lawler ha spiegato al Times di aver utilizzato il bronzer preso in prestito dai suoi compagni di classe per scurire il suo incarnato.

Lawler sta attualmente concorrendo con l'ex deputato democratico Mondaire Jones. Questa sfida è prevista come una delle più importanti per i democratici all'interno dello stato. Il successo dei democratici dipende dai loro tentativi di conquistare il controllo della Camera dei Rappresentanti, dove i repubblicani mantengono una maggioranza stretta. Diversi legislatori repubblicani, tra cui Lawler, stanno difendendo i seggi che i democratici hanno identificato come cruciali per i loro sforzi.

La scelta controversa di Lawler di vestirsi e ballare come Jackson all'evento sociale nel 2006 ha scatenato il dibattito politico, con alcuni critici che mettono in discussione il suo giudizio. Durante la sua campagna per la Camera dei Rappresentanti, le politiche di Lawler sono state sottoposte a scrut

