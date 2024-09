Il deputato repubblicano Clay Higgins elimina il post di marchio di migranti haitiani come "maledetti", sostenendo che debbano lasciare "il territorio della nostra nazione"

Il capo della Congressional Black Caucus, il democratico Rep. Steven Horsford del Nevada, ha invitato il Comitato etico della Camera a indagare sui post di Higgins su X e ha sostenuto che la Camera dovrebbe disciplinare Higgins a causa dei suoi commenti, che rappresentano una forte condanna di un membro del Congresso. Higgins ha parlato con CNN e non ha mostrato alcun rimorso per i suoi commenti.

Il Rep. Jay Obernolte del GOP della California, che gestiva il pavimento per i Repubblicani al momento, ha dichiarato che l questione non poteva essere affrontata in quel momento perché la Camera aveva completato il voto per il mese.

Prima dei suoi commenti pubblici, Horsford ha affrontato Higgins sul pavimento, portando a una discussione intensa come riportato da fonti che hanno assistito alla disputa.

Nonostante le critiche e la rimozione finale del post dopo aver affermato di aver pregato su di esso, Higgins ha mantenuto la sua posizione sui commenti offensivi.

“Tutto è fattuale”, ha affermato Higgins. “Posso pubblicare un altro post controverso se vuoi. Abbiamo la libertà di parola. Esprimerò la mia opinione come meglio credo.”

Higgins ha continuato a diffondere falsità sui migranti haitiani che avrebbero mangiato gli animali domestici dei residenti di Springfield, Ohio. Questa disinformazione è stata diffusa dall'ex presidente Donald Trump e dal suo candidato alla vicepresidenza, il sen. JD Vance. I migranti haitiani a cui si riferisce Higgins sono prevalentemente negli Stati Uniti legalmente attraverso un programma di paroli che consente ai cittadini e ai residenti legali di richiedere ai loro familiari dal Haiti di unirsi a loro negli Stati Uniti.

Il leader della minoranza della Camera, Hakeem Jeffries, ha consigliato a CNN che i Repubblicani dovrebbero riconsiderare l'eliminazione di Higgins dal bipartisan task force che indaga sui tentativi di attentato alla vita di Trump a causa dei suoi commenti sui migranti haitiani.

“La dichiarazione del congressista Clay Higgins è stata delegittimante e pericolosa”, ha dichiarato Jeffries. “Non è chiaro perché qualcuno di così irresponsabile come Clay Higgins sia stato nominato a un task force serio che sta indagando sulle attività del Secret Service”.

“Forse è qualcosa che la leadership Repubblicana della Camera dovrebbe riconsiderare”, ha aggiunto Jeffries.

Nel frattempo, il speaker della Camera Mike Johnson ha tentato di sostenere che Higgins si pentiva del suo post.

“Senti, è stato avvicinato sul pavimento da colleghi che hanno espresso che era offensivo. È andato dietro – ho appena parlato con lui di esso – ha detto che è andato dietro e ha pregato su di esso e si è pentito e lo ha rimosso. È quello che vuoi che il gentiluomo faccia. Sono sicuro che probabilmente si pente di alcune delle parole che ha usato. Ma, sai, qui valorizziamo la redenzione”.

Horsford, circondato dai suoi colleghi sul pavimento mentre spingeva per far sì che Higgins fosse ritenuto responsabile, ha dichiarato: “Le sue parole stanno promuovendo l'odio, stanno promuovendo la paura, ed è per questo che è fondamentale che questo corpo si unisca e garantisca che ci siano conseguenze”.

Il democratico Rep. Glenn Ivey del Maryland, che serve anche come membro del CBC, ha detto a CNN che i commenti di Higgins erano “ripugnanti”.

“Sono stato piuttosto scioccato”, ha aggiunto Ivey.

La controversia sui commenti di Higgins ha scatenato intense discussioni nel mondo della politica.

Data la natura divisiva dei commenti di Higgins, le chiamate per un'indagine etica e una possibile disciplina all'interno della Camera non sono

