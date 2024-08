Il deputato dell'AfD si dimette dopo accuse di frode

Klaus Esser è destinato ad avere due lauree in legge. Tuttavia, non c'è alcuna prova di questo nei suoi documenti. Sotto pressione, il parlamentare di stato dell'AfD della Renania Settentrionale-Vestfalia ha rassegnato le dimissioni dai suoi incarichi. Ha dichiarato che si sta dimettendo dai suoi incarichi per evitare danni al partito e alla frazione, continuando il suo lavoro nel parlamento statale.

"Queste sono accuse che risalgono a diversi anni fa. Sto subendo un attacco politico ed esistenziale e il nostro ramo di stato di successo è destabilizzato," ha scritto Esser in una dichiarazione. Ha affermato che le accuse erano "preparate e deliberate da individui distruttivi all'interno del nostro partito". Esser ha rifiutato di commentare le accuse specifiche, citando indagini in corso e invocando la presunzione di innocenza.

La procura di Aquisgrana ha confermato che sono state avviate indagini preliminari contro Esser. Sono state presentate due denunce penali. Esser ha dichiarato che collaborerà con le autorità per chiarire le accuse.

Due università, nessuna prova

Secondo il "Rheinische Post" di Düsseldorf, il politico è accusato di aver falsificato grandi parti del suo curriculum vitae. Si presume che il 43enne abbia sostenuto di essere avvocato e di aver superato il primo esame di stato. L'Università di Colonia ha confermato che Esser ha iniziato a studiare legge, ma non ha trovato prove che abbia continuato dopo il primo esame e l'esame intermedio.

Analogamente, la situazione all'Università di Hagen. Secondo il rapporto, Esser ha dichiarato nei suoi documenti di candidatura di aver ottenuto un master in legge all'università. Tuttavia, questo non è stato verificato: Klaus Esser "non ha sostenuto l'esame di master in legge e non ha ottenuto un Master of Laws (LL.M.) all'Università di Hagen", ha dichiarato un portavoce.

