Il deputato della Turingia che ha vinto la campagna per l'AfD cerca di dialogare con la CDU e la BSW.

Dopo aver vinto le elezioni, il partito eletto sta proponendo un dialogo per la formazione del governo potenziale, e questo è vero anche nella Turingia. La direzione di stato dell'AfD ha deciso di incontrare i leader della CDU e dell'Alleanza per il Progresso e la Socialdemocrazia (BSW), come annunciato dal vicepresidente Torben Braga ad Erfurt. L'obiettivo è quello di scoprire se c'è un terreno comune per la cooperazione.

La CDU e il BSW hanno escluso la cooperazione con la figura di spicco dell'AfD Björn Höcke, ma alcuni nella CDU stanno sostenendo i colloqui, come la deputata di stato Martina Schweinsburg. Lei crede che sia rispettoso interagire con il 32,8% dei Turingi che hanno votato per l'AfD. Tuttavia, vuole anche incontrare il Partito della Sinistra.

Il presidente di stato della Sinistra Turingia, Ulrike Grosse-Röthig, ha ribadito la sua richiesta che la CDU, che mira a governare in Turingia, dovrebbe rivedere le sue relazioni con la Sinistra e, di conseguenza, la sua dichiarazione di incompatibilità.

L'AfD ha ottenuto la sua prima vittoria alle elezioni statali della Turingia dal suo stabilimento undici anni fa, diventando il partito più potente con il 32,8%.

AfD: Cerca connessioni politiche

L'AfD condivide alcune politiche con la CDU e il BSW, ma affronta anche differenze politiche significative, come dichiarato dall'AfD. "La Turingia e la Germania stanno affrontando sfide significative che richiedono una formazione immediata del governo".

Il co-presidente dell'AfD, Stefan Möller, insieme ad Alice Weidel e Tino Chrupalla, ha sottolineato a Berlino che l'AfD sta cercando una quota di governo. Möller ha rappresentato Höcke, che era temporaneamente nella stanza della frazione dell'AfD nel parlamento di stato.

Il ministro uscente presidente Bodo Ramelow ha invitato la CDU ad abbandonare la sua dichiarazione di incompatibilità per la cooperazione con il suo partito. "Mario Voigt deve ora interagire con gli altri partiti democratici e decidere il corso d'azione", ha detto a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), sottolineando che non avrebbe sostenuto un governo di minoranza e non ha mai dichiarato l'incompatibilità con la CDU. Invece, vede questo come un problema della CDU, non suo.

Ramelow ha aggiunto: "È ora di porre fine alla guerra fredda nella mente. L'atteggiamento di esclusione, derivante dall'anticomunismo, è altrettanto inutile, specialmente quando si può cooperare amichevolmente con l'ex portavoce della Piattaforma Comunista (Sahra Wagenknecht, ndr)".

