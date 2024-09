Il deputato del FDP Kubicki dichiara: "Ampel ha perso la sua autorità"

Il Partito Democratico Liberale (FDP) non ha alcun impatto nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, con gli elettori che respingono non solo l'FDP, ma anche le altre partiti del semaforo. Il Vice Presidente dell'FDP, Wolfgang Kubicki, interpreta questo come un segno della fine della coalizione di governo. Ha dichiarato: "Il risultato delle elezioni dimostra: Il semaforo ha perso il suo mandato". Se una parte significativa degli elettori ritira il loro sostegno in questo modo, egli ritiene che ci debbano essere conseguenze. Il pubblico vede questa coalizione come dannosa per il paese e sta danneggiando particolarmente l'FDP.

Per la prima volta in Germania, Alternative für Deutschland (AfD) è emersa come il partito più forte in un'elezione statale. In Turingia, guidata dal candidato principale Björn Höcke, l'AfD ha ottenuto fino al 33% secondo le stime di ARD e ZDF. In Sassonia, l'AfD ha ottenuto il 31,4% (ARD: 30,7), rendendola la forza più forte. Tuttavia, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) del Presidente del Ministero Michael Kretschmer era in testa con circa il 31,7% (ARD: 31,8). Le partiti del semaforo, SPD e Verdi, hanno performato male come previsto, e ancora una volta l'FDP non è entrato nei parlamenti statali.

Kubicki, che ha servito come Vice Presidente dell'FDP dal 2013 e Vice Presidente del Bundestag dal 2017, ha frequentemente criticato i partner del governo federale e ha messo in discussione la continuazione della coalizione del semaforo. Dopo le elezioni europee, Kubicki ha invitato la SPD e i Verdi a muoversi verso l'ideologia dell'FDP.

Di recente, in luglio, Kubicki ha annunciato la sua decisione di dimettersi, ma poi ha ritirato quest'annuncio, con l'intenzione di concorrere nelle prossime elezioni federali. All'inizio del 2022, Kubicki ha dichiarato il suo ritiro dalla politica professionale.

