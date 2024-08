- Il deputato del CDU Ploß vede Amburgo come una località logistica a rischio

Il membro del Bundestag della CDU di Amburgo, Christoph Ploß, vede minacciata la posizione della città anseatica come hub logistico a causa dei ritardi nei progetti di costruzione stradale importanti. Il ministro federale dei trasporti ha riferito all'agenzia di stampa tedesca che la sostituzione dei ponti Norder- e Süderelb sulla A1 non sarà completata almeno fino al 2029, il che potrebbe causare il caos del traffico a lungo termine ad Amburgo. Inoltre, progetti importanti come il proseguimento della A20 a Schleswig-Holstein, il passaggio del porto A26-Ost e la nuova costruzione del ponte Köhlbrand non stanno procedendo o lo stanno facendo solo lentamente.

"Amburgo è una città logistica da secoli e dipende dalle sue rotte di trasporto più di ogni altra città", ha detto Ploß, che è anche portavoce dell'Unione nel comitato dei trasporti del Bundestag. "Ma il Senato di Amburgo e il governo a traffico luce a Berlino trascurano l'infrastruttura necessaria". Ha chiesto "una vera accelerazione nella pianificazione e nella costruzione, nonché un'attuazione coerente dei progetti di infrastruttura importanti".

I ponti Norderelb e Süderelb devono essere sostituiti

Il ponte Norderelb è stato costruito negli anni '60 e il ponte Süderelb consiste in due strutture parziali del 1938 e del 1965. Entrambe le strutture del ponte sono in rovina e hanno raggiunto la fine del loro ciclo utile. Devono essere sostituite come parte dell'ampliamento a otto corsie della A1 tra l'uscita Hamburg-Südost e l'interchange di Harburg.

Solo pochi giorni fa, l'Autobahn GmbH ha sottoposto il ponte Norderelb a un'ispezione principale. I risultati - e le informazioni su qualsiasi misura di riparazione necessaria - non saranno disponibili almeno fino a ottobre, secondo il ministero federale dei trasporti.

"Fino all' availability dei risultati dell'indagine, verranno implementate le misure di gestione del traffico necessarie per garantire la durata utile restante del ponte Norderelb fino al completamento della prima struttura parziale", afferma la risposta del ministero a Ploß. Le misure di gestione del traffico significano restrizioni del traffico.

Ploß mette in guardia dai tagli nel bilancio federale a discapito dell'infrastruttura. "Se ci sono ritardi qui, ci saranno interruzioni sulla A1 e così un crollo del traffico a est di Amburgo", ha avvertito il politico. "La coalizione a traffico luce a Berlino e il Senato rosso-verde devono finalmente fare pressione per la nuova costruzione del ponte Norderelb".

Contemporaneamente, ha messo in guardia contro i tagli nel bilancio federale a discapito dell'infrastruttura. "Più denaro delle tasse, ad esempio, viene distribuito come un innaffiatoio, meno ne rimane per l'infrastruttura", ha detto il politico della CDU. "Ma chi risparmia sull'infrastruttura sta tagliando l'albero che sta per la fondazione del nostro paese".

Il ministero non ha fatto dichiarazioni specifiche sulla financing dei progetti di costruzione pianificati: "Solo dopo il rilascio dei diritti di costruzione possono essere fatte dichiarazioni sulla financing della misura menzionata, a seconda dei fondi del bilancio disponibili al momento, delle esigenze finanziarie dei progetti in costruzione e in concorrenza con altre misure pronte per la costruzione".

Per consentire una pianificazione e una costruzione più rapide in Germania in futuro, il sistema europeo di azione collettiva deve essere urgentemente riformato, ha richiesto Ploß. Il governo federale sembra anche assumere che la costruzione del nuovo ponte Norderelb potrebbe essere ritardata da azioni legali. "L'inizio dei lavori dipenderà ora dall'esito della procedura di approvazione del piano indipendente e da eventuali azioni legali contro la decisione di approvazione pianificata", ha dichiarato il ministero dei trasporti di Berlino. Inoltre, è stato notato: "Verranno esaminati possibili modi per accelerare la costruzione una volta che i diritti di costruzione saranno diventati legalmente vincolanti".

La decisione di approvazione del piano da parte della città di Amburgo è attesa a metà del 2026. Inizialmente, la società del progetto Deges aveva pianificato di iniziare i lavori già nel 2025.

"Peter Tschentscher, come sindaco di Amburgo, non può semplicemente accettare anni di ritardi a causa di lunghe procedure di pianificazione e nuove azioni legali. Deve finalmente prendere tutti i passi necessari per garantire che il progetto non venga completato solo alla fine di questo decennio", ha dichiarato Ploß.

