- Il democratico Tim Walz come l'antitesi del Team Trump

In un aspetto, Kamala Harris (59) e Donald Trump (78) sono sorprendentemente d'accordo. Entrambi i candidati alla presidenza hanno scelto i loro candidati alla vicepresidenza che non sono ancora stati "bruciati" sulla scena politica internazionale. Entrambi hanno anche background militari. Tuttavia, le somiglianze tra i potenziali vicepresidenti J.D. Vance (39) e Tim Walz (60), recentemente selezionato da Harris come suo numero due, finiscono lì.

Infatti, Timothy James "Tim" Walz può essere visto come l'antitesi, il contrario esatto di Vance. Vance, a 39 anni, è piuttosto giovane ma ha opinioni altamente conservatrici. Walz, che sembra il fratello più giovane dell'ex vicepresidente e consigliere di Bush, Dick Cheney (83), è in realtà un uomo bianco più anziano con opinioni progressiste.

C'è un dettaglio da notare: a 60 anni, Walz è solo un anno più vecchio di Harris e 18 anni più giovane di Donald Trump. Tuttavia, alcuni potrebbero aver sospettato che i democratici stessero cercando un candidato alla vicepresidenza conservatore per Harris solo in base all'aspetto.

Ma le apparenze ingannano. Dal momento della sua nomina, numerosi sostenitori di spicco hanno chiarito deliberatamente o involontariamente questo fatto. L'ex insegnante di geografia e ex allenatore di football ha sostenuto il diritto all'aborto e i diritti LGBTQ, nonché leggi più severe sulle armi e sul cambiamento climatico in Minnesota durante i suoi due mandati. Queste sono tre delle questioni più calde di Donald Trump, in cui Walz sembra avere opinioni molto diverse.

Al loro primo apparizione congiunta in campagna con Harris a Philadelphia, Walz ha sottolineato ulteriori differenze dal duo Trump/Vance. Trump, ha detto, è praticamente nato con un cucchiaio d'oro in bocca al country club di Mar-a-Lago. Vance, ha aggiunto, "ha avuto la sua carriera finanziata dai miliardari." Walz, secondo la chiara strategia della campagna, dovrebbe appellarsi alle persone e portare più voti per i democratici. Non ha nemmeno ricorso a un linguaggio conciliante e unificatore. Probabilmente è troppo tardi per quello.

I principali oppositori di Trump sono sicuramente felici della scelta di Walz e la vedono come un proseguimento dell'impulso iniziato con il passaggio da Joe Biden (81) a Kamala Harris a metà luglio. Julianne Moore (63), Jamie Lee Curtis (65), Bette Midler (78) e Cynthia Nixon (58) hanno già reagito sui social media e celebrato la decisione.

Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender del multimilionario Elon Musk (53), ha anche reagito. Questa situazione potrebbe approfondire la divisione tra padre e figlia, poiché Musk ha recentemente sottolineato il suo pieno sostegno a Trump nella campagna. Questo potrebbe essere un caso estremo, ma divisioni simili potrebbero irrigidirsi in numerose famiglie meno note degli Stati Uniti, ben oltre le prossime elezioni americane.

Il servizio militare ha giocato un ruolo significativo nella carriera di Tim Walz, in quanto ha prestato servizio come comandante nella Guardia Nazionale dell'Armata per 24 anni prima di entrare in politica. Nonostante il background militare di Donald Trump, le loro opinioni su questioni come l'aborto, i diritti LGBTQ e il cambiamento climatico sono significativamente diverse, poiché Walz sostiene regolamentazioni più severe in Minnesota.

