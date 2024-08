- Il declino di una moderna

Esprit sta chiudendo tutti i suoi negozi in Germania. L'operazione sarà completata entro la fine dell'anno, come annunciato dall'azienda. Circa 1300 dipendenti perderanno il lavoro. L'attività al di fuori dell'Europa non è interessata. La casa madre, Esprit Holding, si trova a Hong Kong. Tuttavia, la Germania era il suo mercato più importante.

È stato trovato un acquirente per i diritti di marchio europei. Si tratta del finanziere Alteri e della sua società di moda CBR Fashion, che possiede i marchi Street One e Cecil. Esprit continuerà come marchio. I prodotti potrebbero essere acquistati in Germania in futuro, anche se non ci sono ancora dettagli. I negozi del gigante della moda una volta scompariranno dalle strade.

Molte marche lottano

Il settore della moda sta attraversando tempi difficili, con un'ondata di fallimenti recenti. Aziende come Galeria Karstadt Kaufhof, Peek & Cloppenburg, Gerry Weber e Scotch & Soda hanno richiesto la procedura di insolvenza. I retailer hanno sofferto da tempo per la cautela dei consumatori. Secondo un recente sondaggio di Idealo, i consumatori stanno riducendo di più gli acquisti di abbigliamento rispetto ad altri beni di consumo.

Come altre aziende del settore, Esprit è stata colpita dalla pandemia di COVID-19. L'azienda ha richiesto la procedura di protezione per alcune filiali tedesche in primavera 2020. Anche se le vendite di tessuti, abbigliamento e calzature sono recentemente leggermente superiori al 2019, molti retailer guadagnano significativamente di meno a causa dei costi aumentati per l'energia, il personale e gli affitti.

Inoltre, i consumatori fanno sempre più acquisti online e non nei negozi. I fornitori asiatici come Shein e Temu stanno aumentando la pressione con le loro offerte economiche e stanno sostituendo parte del segmento di prezzo entry-level. Anche se il boom online è diminuito, la quota si è stabilizzata a un livello elevato, soprattutto nel settore della moda e dell'abbigliamento. Secondo le cifre del recente Online Monitor dell'associazione del commercio al dettaglio, circa 20 miliardi di euro, ovvero poco meno di un quarto del fatturato online totale in Germania, vengono generati in questo settore. La quota online del mercato totale per la moda e l'abbigliamento è superiore al 40 percento - più di qualsiasi altro settore. Nel frattempo, le vendite nei negozi fisici sono diminuite di circa il 17 percento rispetto al 2019.

Nel commercio al dettaglio, viene generato meno fatturato sulla stessa area, dice l'esperto Marco Atzberger dell'Istituto di ricerca EHI. Grandi fornitori come Zara e H&M hanno iniziato a ridurre il numero dei loro negozi anni fa. "Altri fornitori hanno reagito più tardi o non possono reagire rapidamente a causa dei contratti di affitto in corso", dice Atzberger. Ciò porta a squilibri e fallimenti in marchi noti, come Esprit.

"Trent'anni fa, Esprit era un grande affare, forse il marchio più brillante in Germania", dice Axel Augustin, direttore generale dell'associazione del commercio di tessuti, scarpe e pelletteria. Da allora, molte marche di moda sono scomparse e ne sono emerse di nuove, come Zara. Le vendite di Esprit sono costantemente diminuite.

Esprit ha perso da tempo la sua importanza di un tempo. Secondo l'EHI, la holding a Hong Kong è in rosso da sei anni su sette dal 2017, con perdite di 2,3 miliardi di euro nel 2023. Le vendite sono costantemente diminuite negli ultimi anni, in parte a causa di una significativa riduzione della rete di negozi. Nel 2010, c'erano ancora oltre 1.100 negozi propri in tutto il mondo, ma nel 2023 questo numero è sceso a 147. In Germania, l'azienda aveva circa 180 negozi nel 2011, ma questo numero è ora inferiore a 60.

Oltre ai propri negozi, c'erano 60 negozi in franchising, la maggior parte dei quali era gestita dal gruppo PTH. Il franchisor di moda ha risolto il contratto con Esprit in primavera e ha convertito molti negozi in altri formati.

"L'identità di Esprit non è più chiara"

L'esperto di marketing Martin Fassnacht della WHU business school di Düsseldorf dice: "Il marchio era molto popolare e un tempo considerato un cult. Ma il suo antico splendore è svanito. Non è più chiaro cosa rappresenta Esprit". Nel settore, si vede lo svantaggio strategico nel fatto che la sede di Esprit si trova a Hong Kong. Le decisioni vengono prese in Asia e il mercato europeo viene trascurato, dice Johannes Berentzen della società di consulenza BBE. "Gli investitori ora pagano il prezzo per questo".

Nonostante i tempi difficili nel settore della moda, con aziende come Gerry Weber che chiedono la procedura di insolvenza, le operazioni di Esprit in Germania stanno volgendo al termine. Tuttavia, il marchio stesso continuerà, poiché l'investitore finanziario Alteri e la sua società di moda CBR Fashion hanno acquisito i diritti di marchio europei.

