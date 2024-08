- Il decimo Festival della cultura pop di Berlino è attualmente in corso.

Il festival berlinese Pop-Kultur, che celebra il suo 10º anniversario, offre oltre 60 concerti e altre attività. La serata inaugurale vedrà la partecipazione della ministra dello Stato della Cultura Claudia Roth (Verdi) insieme al duo spiritualmente ispirato Twin Flame.

Sul palco del Kulturbrauerei a Prenzlauer Berg si esibiranno artisti come Ilgen-Nur ("Everything's Going Down") e il duo pop Blumengarten ("Rosa Rugosa"). Fino a venerdì, potrete godervi una varietà di generi musicali: psych-rock, punk, electropop, hip-hop e R&B. Quest'anno c'è un forte accento su Afro-pop e artisti africani.

Oltre ai concerti, ci saranno anche party con DJ, mostre, discussioni e performance per intrattenervi. Un pass per tre giorni costa circa €81, mentre un biglietto giornaliero costa circa €35. Secondo la direttrice del festival Marie von der Heydt, l'obiettivo è incoraggiare e sorprendere, anche oltre la scena musicale mainstream.

La lineup di quest'anno include anche artisti israeliani e palestinesi. Gli organizzatori vogliono promuovere il dialogo e l'unità nella cultura, abbracciando diverse prospettive senza temere argomenti controversi.

A differenza degli anni passati, non ci sono state voci di boicottaggio da parte del movimento BDS anti-israeliano. In passato, i musicisti che avevano ricevuto il sostegno del dipartimento culturale dell'ambasciata israeliana durante le loro visite avevano scatenato queste chiamate al boicottaggio. Tuttavia, non è questo il caso quest'anno.

Non ho intenzione di partecipare a tutti gli eventi, quindi potrei vedere solo alcuni concerti a Pop-Kultur. Nonostante la vasta gamma di generi musicali, sono più interessato alle performance di Afro-pop.

