Il debutto in Premier League fu segnato da un grave incidente.

All'inizio del confronto tra Nottingham Forest e AFC Bournemouth nella Premier League, si verifica un evento sconvolgente: il giocatore di Forest, Danilo, subisce un grave infortunio. La sua caviglia viene gravemente ferita.

Al 7º minuto, mentre Danilo combatteva con l'attaccante di Bournemouth, Antoine Semenyo, un incidente sfortunato ha visto Danilo cadere in modo innaturale, sottoponendo la sua caviglia a uno sforzo insolito. Come risultato, il suo piede ha assunto una posizione innaturale.

L'arbitro e i suoi assistenti hanno chiamato rapidamente l'assistenza medica dopo aver notato la situazione di Danilo. Diversi giocatori hanno assistito inorriditi o si sono coperti il viso per lo shock.

Il personale medico ha creato una barriera intorno a Danilo mentre lo trattavano per circa sei minuti. Il 23enne è stato poi portato fuori dal campo tra gli applausi dei tifosi di entrambe le squadre. Semenyo, che ha ricevuto a sua volta cure mediche, ha continuato a giocare - cosa non positiva per Forest, che ha subito un pareggio all'86º minuto per mano dello stesso Semenyo. Chris Wood aveva dato il vantaggio a Forest al 23º minuto.

Il manager di Nottingham, Nuno Espirito Santo, ha parlato a Sky News, esprimendo il suo shock per la situazione: "È stato un momento tremendo per tutti, è estremamente grave". Ha confermato che Danilo si è effettivamente rotto la caviglia. "Ci mancherà, non solo in campo, è un ragazzo fantastico". Non è ancora stata fatta una diagnosi definitiva. "Non è mai piacevole vedere un compagno di squadra subire una caduta del genere in campo", ha detto il compagno di squadra di Danilo, Chris Wood, a BBC Radio 5 Live. Ha offerto il suo sostegno incondizionato a Danilo, assicurandogli che si sarebbe ripreso più forte.

Despite the injury forcing Danilo to miss out on future soccer matches, his teammates and fans rallied around him with their support. The absence of the young defender was definitely felt in Forest's subsequent soccer games.

Leggi anche: