Reese Witherspoon's 20-year-old son Deacon Phillippe è pronto per il suo debutto sul grande schermo nel film "4 Kids Walk Into A Bank". Secondo "Deadline", ha ottenuto un ruolo nel film. Si dice che l'attore leggendario Liam Neeson sia in trattative per partecipare al film.

Un grande passo dalla TV al cinema

Deacon Phillippe, figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe (49), sta facendo un importante passo dalla televisione al grande schermo con "4 Kids Walk Into A Bank". Ha fatto il suo debutto come attore con un ruolo ospite in "Never Have I Ever" su Netflix nel 2022, interpretando Parker in due episodi della terza stagione. Oltre all'attività di attore, è anche un musicista, avendo pubblicato cinque canzoni dal 2023.

Altri attori che si dice parteciperanno al film includono Noah Jupe (19, "A Quiet Place") e Whitney Peak (21, "Gossip Girl" reboot). Jack Dylan Grazer (20, "It") e Talia Ryder (22, "Jojo Rabbit") sono anche nella lista dei presunti membri del cast. Tuttavia, secondo "Deadline", non ci sono ancora accordi siglati. A dirigere l'adattamento cinematografico del fumetto di Matthew Rosenberg e Tyler Boss sarà Frankie Shaw (43), nota per il suo lavoro in "SMILF".

Secondo "Deadline", Liam Neeson interpreterà l'ex rapinatore di banche Danny nel film. Ryder interpreterà sua nipote Page, che insieme ai suoi amici, pianifica un colpo in banca per pagare il debito di Danny. Il ruolo di Deacon Phillippe nel film non è stato ancora rivelato.

Deacon Phillippe è il più giovane dei due figli di Witherspoon e Phillippe. Sua sorella Ava (24) è nata a settembre 1999, con Deacon che è arrivato quattro anni dopo. Witherspoon e Phillippe erano sposati dal 1999 al 2008. Tre anni dopo la loro separazione, lei ha sposato Jim Toth (54). Hanno annunciato la loro separazione lo scorso anno dopo circa dodici anni di matrimonio.

