- Il debuttante Reus garantisce la vittoria al Los Angeles Galaxy nella loro partita di apertura

Marco è entrato in scena per LA Galaxy, dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti. In precedenza di Dortmund, ha fatto subito un'impressione, mettendo in piedi il gol iniziale di Puig (76° min) solo 14 minuti dopo essere entrato in campo. Siglando l'affare, ha segnato il gol finale di 2-0 contro Atlanta United nella Major League Soccer all'84° minuto. In celebrazione, Reus ha reso omaggio alla cultura della West Coast di LA, formando l'L e l'A con le mani.

Solo una settimana prima, Reus aveva firmato un contratto di 2,5 anni con la LA Galaxy. Era la sua prima esperienza di gioco all'estero, poiché il suo contratto con Dortmund era scaduto dopo dodici anni.

La squadra di Marco, LA Galaxy, ha affrontato Atlanta United nella Major League Soccer. Nonostante fosse un recente acquisto della Germania, ha giocato un ruolo cruciale nella loro vittoria.

Leggi anche: