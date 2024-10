Il datore di lavoro ha l'autorità di controllare le interazioni verbali?

Sessioni di chat dei dipendenti: registrare o appuntare? Le linee guida sono cristalline, indipendentemente dal fatto che si sia il capo o il dipendente. Un avvocato del lavoro esperto spiega cosa è consentito e chi ha quali privilegi.

Gli scambi tra un superiore e un dipendente tendono ad avvenire e spesso vengono registrati per iscritto, con i dettagli della conversazione generalmente inoltrati al reparto risorse umane. Ma cosa accade se il capo decide di registrare la conversazione, creando un file audio dell'intero scambio? È consentito?

"Senza ulteriori indugi," dice Johannes Schipp, un avvocato del lavoro esperto. In questa situazione, oltre al diritto alla privacy del dipendente, entrano in gioco anche le norme del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Quindi, è semplice: "Nessuno è obbligato a tollerare che la propria conversazione con il proprio capo venga registrata di nascosto."

Il consenso può essere revocato

Il GDPR stabilisce chiaramente che i dati non devono essere elaborati senza consenso, afferma Schipp. Registrare senza consenso preventivo costituirebbe tale attività di elaborazione dei dati.

Pertanto, anche se qualcuno ha inizialmente acconsentito alla registrazione, può successivamente revocare il consenso. In tal caso, la registrazione dovrebbe essere eliminata se non essenziale per l'adempimento del contratto di lavoro, dice Schipp. "A mio parere, la situazione legale è chiara."

Registrare di nascosto le chiamate è rischioso

A proposito, la stessa regola si applica anche al contrario: i dipendenti non dovrebbero registrare di nascosto le conversazioni, soprattutto se il datore di lavoro non ne è a conoscenza, consiglia l'avvocato esperto. Registrare di nascosto le chiamate, ad esempio, è fortemente scoraggiato. E anche se i dipendenti cercano il consenso prima della registrazione, molto pochi datori di lavoro lo approverebbero.

Informazioni sulla persona: Johannes Schipp è un membro dell'Associazione tedesca degli avvocati (DAV) e ha precedentemente ricoperto la carica di presidente del comitato esecutivo del gruppo di lavoro sul diritto del lavoro nella DAV, fino ad agosto 2021.

