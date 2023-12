Notizie salienti

Il danese Thomas Bjorn nominato capitano dell'Europa per la Ryder Cup 2018

A Bjorn è stato affidato il ruolo di capitano europeo per il 2018

Il danese ha partecipato a sette Ryder Cup

Il prossimo torneo si terrà in Francia

Il 45enne sarà il primo scandinavo a guidare l'Europa nell'evento a squadre più prestigioso del golf, che si terrà per la prima volta in Francia.

Ha partecipato alla vittoria in tre occasioni come giocatore, nel 1997, 2002 e 2014, ed è stato vice-capitano non giocante in quattro occasioni, tra cui la sconfitta 17-11 di ottobre ad Hazeltine sotto la guida di Darren Clarke, che ha posto fine al regno europeo durato otto anni.

Con 15 titoli dell'European Tour dal 1996, anno del suo debutto, Bjorn è il golfista danese di maggior successo ed è stato il primo del suo Paese a partecipare alla Ryder Cup.

"Questo è uno dei giorni più belli della mia carriera", ha dichiarato Bjorn dopo aver ricevuto il ruolo di capitano da una giuria di cinque persone, davanti al collega scozzese Paul Lawrie, vicepresidente del 2016.

"Ho vissuto e respirato l'European Tour per tanto tempo e ora farò lo stesso con la Ryder Cup per i prossimi due anni. Non vedo l'ora di affrontare questo compito".

"Ho studiato molti capitani come giocatore e come vice-capitano e mi sono sempre chiesto come sarebbe stato essere alla guida di una squadra di 12 grandi giocatori.

"Ora tocca a me farlo ed è un momento emozionante per me".

La giuria comprendeva Clarke, i suoi predecessori Paul McGinley e Jose Maria Olazábal, l'amministratore delegato dell'European Tour Keith Pelley e il vincitore della Race to Dubai Henrik Stenson, che è anche membro del comitato del circuito.

Pelley ha dichiarato che Bjorn è stato scelto per la sua esperienza, il suo impegno e la sua passione.

"Vuole che la Ryder Cup sia il più grande evento sportivo possibile. Quindi, se si considerano queste caratteristiche, sono convinto che lo renderanno un grande capitano di Ryder Cup", ha detto il canadese.

L'Europa aveva vinto sei delle ultime sette Ryder Cup prima di essere schiacciata dalla squadra di Davis Love in Minnesota.

L'edizione 2018 si terrà a Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, a 25 km dal centro di Parigi. Sarà solo la seconda volta che il torneo si svolgerà nell'Europa continentale.

