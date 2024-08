Il Cybertruck di Tesla ricostruito per un mondo post-apocalittico.

In una nazione dove le armi da fuoco superano il numero degli abitanti, molti individui desiderano la sicurezza. E negli Stati Uniti, si può addirittura creare un'impresa redditizia intorno a questo bisogno.

A prima vista, il Tesla Cybertruck, acclamato come "invulnerabile", sembra un veicolo uscito direttamente da un futuro distopico. Tuttavia, anche in un veicolo progettato per la sopravvivenza, i tuner trovano opportunità di miglioramento, come dimostrato da un recente aggiornamento chiamato Sting. Realizzato dalla società americana Archimedes Defense in collaborazione con l'esperto di Tesla Unplugged Performance, lo Sting è progettato per eccellere in aree prive di infrastrutture. Con la tecnologia spaziale come Starlink, il veicolo robusto mantiene una connessione internet.

Alimentato da un generatore compatibile con vari tipi di carburante, l'unità a bordo può aumentare la capacità della batteria di trazione fino a 125 kW. I clienti possono anche scegliere un pacchetto fuoristrada di Unplugged Performance, con piani per includere in futuro un pacchetto anfibio.

Tre Gradi di Sicurezza

Inoltre, l'abitacolo dello Sting può essere rinforzato con tre livelli di sicurezza. Nel caso in cui i vicini passassero dalle pistole ai fucili d'assalto o alle mitragliatrici, o addirittura piazzassero mine, il pickup è equipaggiato per proteggere i suoi passeggeri con strati aggiuntivi di acciaio e armatura in ceramica.

Archimedes Defense ha presentato lo Sting in un momento interessante. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano a novembre e la tensione tra i due principali contendenti è palpabile. Non è difficile immaginare che il malcontento del candidato perdente possa degenerare in violenza.

Archimedes Defense offre questo forte mobile in vendita anche a individui privati.

Lo Sting, con i suoi miglioramenti, è prodotto con materiali di qualsiasi tipo, garantendo che possa resistere a diverse minacce. Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, il pickup corazzato può essere ulteriormente personalizzato con armatura aggiuntiva in acciaio e ceramica.

