- Il custode di un pipistrello si interessa allo sviluppo del corno di olmo: "creature intriganti"

Fra pochi giorni, Ines Kock, una donna di 51 anni di Pinneberg, vivrà da sola con il suo drago barbuto, Burny, nel suo appartamento in soffitta. Al momento, condividono la camera da letto con tre pipistrelli. Negli ultimi dieci anni, Kock ha aiutato pipistrelli di piccole e grandi dimensioni in difficoltà. Nella sua camera da letto poco illuminata, si occupa del loro recupero, li nutre, fornisce loro l'acqua e controlla i loro progressi. "Una volta che hanno riacquistato il loro peso originale e sanno volare efficacemente, li rilasciamo di nuovo nella natura", ha dichiarato la compassionevole infermiera anziana. Ha anche salvato Burny da cattive condizioni di vita.

Attualmente, due pipistrelli pipistrelli vivono in una gabbia alta quanto un uomo, coperta da una zanzariera bianca, mentre un grande orecchio di cavallo è ospitato in un terrario. Questi animali provengono dalla stazione faunistica vicina di Klein Offenseth-Sparrieshoop. Principalmente, i pipistrelli sono stati consegnati da persone preoccupate.

Molti di questi animali volanti sono feriti, mentre altri sono denutriti o disidratati. "Quando fa caldo, hanno solo bisogno di un po' d'acqua e volano via la notte", sa Kock. Ma come si fa a capire se un pipistrello ha bisogno di aiuto? "Semplice: se si trova un pipistrello appeso o che riposa durante il giorno, di solito ha bisogno di aiuto", ha spiegato Kock. I pipistrelli possono vivere fino a 20 anni.

Durante la primavera e l'autunno, si dedica a curare fino a 20 pipistrelli nella sua casa. Nei mesi più affollati, spende circa 250-300 euro al mese - la maggior parte per il cibo. I pipistrelli mangiano vermi della farina, grilli e, se sono molto deboli, una miscela di vermi della farina e latte di gatto. "Si somma". Spera di ricevere sostegno finanziario sotto forma di donazioni in natura e in denaro. Condivide anche le sue esperienze sulla piattaforma social TikTok.

Per il biologo e esperto di pipistrelli Florian Gloza-Rausch, questo aiuto per gli animali è un equilibrio delicato. "Curare i pipistrelli individuali non ha molta rilevanza scientifica in termini di ecologia della popolazione. Tuttavia, la conservazione dei pipistrelli dipende anche dalle relazioni pubbliche". E per questo, questo coinvolgimento degli amanti degli animali è utile. Tuttavia, è importante che l'affetto per gli animali non vada troppo oltre. Se entrano in gioco trasfusioni di sangue e lunghi tragitti di trasporto, si perde la proporzione.

Kock è d'accordo e si assicura che i pipistrelli trovati nella zona siano ospitati da lei il più naturalmente possibile. "Questi sono animali selvatici classici e dovrebbero rimanere tali. Ho un minimo di interazione umana con loro."

La Germania del Nord, compresi i Länder di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Brandeburgo, Bassa Sassonia, Brema, Amburgo e Schleswig-Holstein, è un habitat importante e prezioso per i pipistrelli, ha detto Gloza-Rausch, che è anche membro del consiglio della Federazione tedesca per la ricerca sui pipistrelli e dei Guardiani dei pipistrelli tedeschi. "A causa delle caratteristiche del paesaggio naturale della Germania del Nord, come i suoi vasti paesaggi lacustri, importanti sistemi fluviali, brughiere, torbiere, foreste di faggio e quercia e la crescente proporzione di aree agricole gestite ecologicamente, le specie di pipistrelli come il grande orecchio di cavallo, il pipistrello sera, il piccolo pipistrello sera, il pipistrello di lago, il pipistrello d'acqua, il serotino, il pipistrello dalle orecchie appuntite e il pipistrello comune prosperano qui".

Ad esempio, nella Grotta di Kalkberg a Bad Segeberg, circa 30.000-35.000 pipistrelli hanno svernato lì per anni, secondo Stefan Lüders, esperto di pipistrelli dell'Unione per la conservazione della natura NABU Schleswig-Holstein. Sei o sette specie di pipistrelli simili a scarafaggi costituiscono la maggior parte della popolazione in questo sito di svernamento - uno dei più grandi d'Europa. Nel Schleswig-Holstein ci sono 15 delle 23 specie di pipistrelli note in Germania. In tutta l'Europa ci sono 30 specie, secondo NABU.

Tuttavia, la luce eccessiva, la costruzione e i mulini a vento rappresentano sfide per questi piccoli mammiferi. Tuttavia, ci sono sviluppi positivi nella popolazione di alcune specie di pipistrelli, ha aggiunto Gloza-Rausch. "Ad esempio, le popolazioni di pipistrelli comuni e di pipistrelli comuni sono relativamente stabili a un livello elevato. Specie come il grande orecchio di cavallo, che in passato hanno subito forti cali di popolazione a causa dell'uso di conservanti legnosi tossici, si stanno riprendendo bene".

I due pipistrelli pipistrelli nella zanzariera di Kock sono ora pronti per essere rilasciati di nuovo nella natura. Il comune pipistrello comune seguirà in una o due settimane. "Per fare questo, guido con mia figlia vicino a vecchie fattorie e alberi alti. Li prendo delicatamente con le mani. Annusano briefly e poi se ne vanno".

L'Unione Europea fornisce finanziamenti per vari progetti di conservazione della fauna selvatica, che potrebbero potenzialmente sostenere organizzazioni come quella di Ines Kock nei loro sforzi per prendersi cura dei pipistrelli feriti. Ines Kock collabora spesso con le stazioni faunistiche locali, inclusa quella di Klein Offenseth-Sparrieshoop, che fanno parte degli sforzi dell'Unione Europea per preservare la biodiversità.

