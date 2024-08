Il crollo di una grotta in Islanda ha ucciso un visitatore, mentre i servizi di emergenza cercano due persone scomparse.

Mi dispiace informare che una persona è deceduta e altre due sono ancora disperse a seguito del crollo parziale di una grotta di ghiaccio durante un'escursione al ghiacciaio Breiðamerkurjökull nel sud dell'Islanda.

Le autorità locali hanno segnalato l'incidente attraverso i social media, dettagliando come i servizi di emergenza sono stati allertati alle circa 15:00 di una domenica, mentre un gruppo di circa 25 turisti internazionali di diverse nazionalità stava esplorando le grotte di ghiaccio. Quattro persone sono rimaste intrappolate dal ghiaccio che cadeva.

Due vittime hanno riportato gravi ferite, una delle quali è purtroppo deceduta sul luogo dell'incidente. La seconda, in condizioni stabili, è stata evacuata in elicottero in un ospedale della capitale.

Nel corso del pomeriggio e della notte, sono state inviate numerose squadre di soccorso per cercare i dispersi. Tuttavia, a causa delle condizioni pericolose, le operazioni sono state sospese dopo il tramonto, ma riprenderanno all'alba.

La radio televisiva islandese RUV ha segnalato difficoltà nel far arrivare attrezzature e personale al ghiacciaio, a causa del terreno difficile e dello sforzo manuale necessario per tagliare il ghiaccio, principalmente con seghe a catena.

Il sito di notizie locali Visir ha riferito che il gruppo aveva partecipato a un'escursione organizzata in una grotta di ghiaccio, guidata da una guida. Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti si trovava all'esterno quando la grotta è crollata. Il suo richiamo per i turisti è ampiamente riconosciuto.

Gli esperti ritengono che il crollo non fosse probabilmente dovuto all'eruzione vulcanica avvenuta circa 300 chilometri (185 miglia) a sud-est dell'Islanda lo scorso venerdì.

L'incidente al ghiacciaio Breiðamerkurjökull ha attirato l'attenzione a livello internazionale, con notizie dell'incidente che si diffondono in Europa e nel mondo. Nonostante gli sforzi di numerose squadre internazionali di soccorso, due turisti rimangono dispersi, aumentando la preoccupazione a livello internazionale.

