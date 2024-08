- Il crollo di un balcone di Amburgo porta alla morte di un ragazzo di 27 anni.

Un uomo di 27 anni, che aveva subito gravi ferite quando un balcone è crollato ad Amburgo, è morto. È deceduto lunedì, come riportato dalla polizia di Amburgo. Questo triste incidente è avvenuto durante un evento di inaugurazione per la consegna dei mobili, prima del previsto trasloco nell'appartamento.

L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì scorso, quando il pavimento di un balcone in un edificio residenziale ad Amburgo-Langenhorn è improvvisamente crollato. Sei persone, tutte tra i 18 e i 27 anni, stavano aiutando un amico a portare i suoi primi mobili nell'appartamento, in vista del prossimo trasloco. Due di loro sono ancora in ospedale, ma le loro condizioni non sono critiche.

Le autorità stanno ancora indagando sulla causa del crollo

La causa esatta del cedimento e del successivo crollo del pavimento del balcone rimane ancora sconosciuta. "L'inchiesta della Procura di Stato di Amburgo sul crollo del balcone è ancora in corso", ha dichiarato la polizia. Stanno anche verificando se attività criminali, come difetti costruttivi o uno stato di manutenzione trascurato, abbiano contribuito all'incidente.

Un ingegnere strutturista è stato chiamato per ispezionare l'edificio dopo l'incidente. Come misura di sicurezza, è stato temporaneamente proibito a tutti i residenti di utilizzare i balconi del complesso edilizio.

La morte del 27enne è stata direttamente collegata al crollo del balcone durante l'evento di inaugurazione. Le autorità stanno attivamente indagando sulle possibili cause, inclusi difetti costruttivi o negligenza, per determinare se ci siano stati eventuali fattori contribuenti al cedimento del balcone.

