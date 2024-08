- Il crollo di un balcone di Amburgo porta alla morte di un ragazzo di 27 anni in ospedale.

Collasso di un Balcone a Hamburg-Langenhorn, Un Morto

Mercoledì scorso si è verificata una tragedia quando un balcone a Hamburg-Langenhorn è crollato, causando sei feriti. Purtroppo, uno dei vittime, un uomo di 27 anni, è deceduto lunedì in ospedale, come annunciato dalla polizia di Hamburg. L'incidente è avvenuto a circa 9 metri da terra, quando la lastra di pavimento del balcone di un edificio multifamiliare è crollata improvvisamente.

Aiuto per il Trasloco di un Amico

Il gruppo di sei persone - composto da cinque uomini e una donna, di età compresa tra 18 e 27 anni - aveva aiutato un amico a traslocare nel suo appartamento al terzo piano prima dell'evento. Come ha spiegato uno dei sopravvissuti il giorno successivo all'incidente, l'amico stava per trasferirsi solo quelques giorni dopo. In un tentativo di avere alcuni degli oggetti pesanti già al loro posto, hanno trasportato insieme il frigorifero e la lavatrice nell'appartamento.

Una volta usciti sul balcone per un momento di riposo, ha iniziato improvvisamente a cedere e a crollare verso il basso. Due delle vittime sono ancora in ospedale, ma le loro ferite non sono gravi, come confermato da un portavoce.

Stando alla gestione della proprietà, l'edificio è stato costruito nel 1966 e ha subito riparazioni e restauri estesi dei balconi nel 2017, come dichiarato dal direttore alla "Hamburger Abendblatt". La gestione della proprietà ha espresso profonde condoglianze per l'incidente.

La Polizia Continua a Indagare sulla Causa del Crollo

La causa esatta del crollo della lastra di pavimento del balcone e del conseguente crollo a 90 gradi è ancora in corso di indagine da parte dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato regionale, come dichiarato. Si stanno anche effettuando osservazioni per determinare se sono coinvolte azioni penalmente rilevanti, come difetti di costruzione o condizioni di deterioramento dell'edificio. Stando alla gestione della proprietà, non sono state riscontrate segni di danni sul balcone interessato o sugli altri balconi, come ulteriormente dichiarato dal direttore alla "Hamburger Abendblatt".

Dopo l'incidente, un ingegnere struttur

