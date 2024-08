- Il crollo della grotta islandese lascia feriti e dispersi

In una caverna di ghiaccio in Islanda, due persone hanno subito gravi ferite e altre due risultano ancora disperse. Facevano parte di un gruppo di 25 persone in escursione all'interno della caverna nel ghiacciaio Breiðamerkurjökull come parte di un tour guidato quando è avvenuto l'incidente.

Sono stati mobilizzati circa 100 soccorritori, inclusi team specializzati di soccorso in caverna e elicotteri, come riportato dal broadcaster RÚV. Un portavoce delle autorità ha dichiarato che le circostanze sul ghiacciaio erano estremamente impegnative.

Ricerca manuale per le persone disperse

Un alto ufficiale di polizia, Sveinn Kristján Rúnarsson, ha informato RÚV che i soccorritori non potevano utilizzare attrezzature pesanti per il recupero sul ghiacciaio e sono stati costretti a cercare le persone disperse "essenzialmente a mano" per intero. Non c'è ancora alcun contatto con le due persone intrappolate nel ghiaccio, ha detto. Le due turiste soccorse hanno riportato ferite gravi.

Una persona ferita è stata trasportata in ospedale nella capitale Reykjavik, come riportato da RÚV. Tre elicotteri sono rimasti in standby per eventuali feriti. Un turista che aveva recentemente visitato la caverna ma ha saputo del crollo solo al ritorno in hotel ha detto al broadcaster che la caverna era alta solo tre o cinque metri.

Il Breiðamerkurjökull, situato nel sud-est dell'isola atlantica, funge da ghiacciaio di sfogo per il Vatnajökull, che si trova nella laguna glaciale Jökulsárlón. La laguna, famosa per i suoi iceberg galleggianti, è una delle attrazioni turistiche più popolari dell'Islanda e è stata protagonista di film hollywoodiani come "James Bond" e "Tomb Raider" con Angelina Jolie. Sono disponibili numerosi trek nelle caverne di ghiaccio nella regione.

