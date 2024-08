Il crollo del mercato azionario costa miliardi ai magnati della tecnologia.

Il crollo del mercato azionario globale sta influenzando anche le figure di spicco di Silicon Valley. Molti di loro hanno subito significativi cali del loro patrimonio. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos è quello che ha perso di più.

All'inizio della settimana, le paure globali di una recessione hanno tirato giù i mercati azionari. L'indice Nasdaq, pesantemente tecnologico, è crollato di più del sei percento all'apertura prima che le perdite fossero contenute. Ha chiuso la giornata con un calo del 3,4 percento a 16.200 punti. L'indice Dow Jones è sceso del 2,6 percento a 38.703.

Non sono stati risparmiati i miliardari fondatori e dirigenti di Silicon Valley. Molti di loro hanno subito significativi cali del loro patrimonio. Questo perché la ricchezza netta dei magnati della tecnologia viene spesso misurata dal valore del loro portafoglio o dalla loro quota in aziende - la proprietà delle azioni e le opzioni su azioni fanno typically parte del loro pacchetto di compensazione.

Secondo la lista in tempo reale dei miliardari di Forbes, Bezos ha perso di più dal crollo del mercato, con una perdita di 6,4 miliardi di dollari. È stato seguito da vicino dal fondatore di Oracle Larry Ellison, che ha perso 6,2 miliardi di dollari. Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha subito anche significative perdite, con la sua ricchezza che si riduceva di 5,9 miliardi di dollari. I co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin sono diventati rispettivamente 5,9 miliardi e 5,5 miliardi di dollari più poveri.

Altre figure di spicco di Silicon Valley, come i fondatori di Tesla, Meta e Microsoft, hanno anche subito sostanziali perdite. Elon Musk ha perso circa 4,9 miliardi di dollari, Mark Zuckerberg ha perso 4,3 miliardi di dollari e Bill Gates ha perso 2,6 miliardi di dollari.

Anche il leggendario investitore Warren Buffett ha subito un colpo lunedì. Il 93enne ha registrato una perdita di 4,4 miliardi di dollari. Nel weekend prima del crollo, è stato rivelato che Buffett aveva venduto grandi partecipazioni in Apple e altre compagnie dal portafoglio della sua società di investimento Berkshire Hathaway nel secondo trimestre.

Le perdite sono calcolate in base ai cambiamenti nella loro ricchezza netta dalla chiusura delle contrattazioni del venerdì alla chiusura delle contrattazioni del lunedì. Da allora, la situazione sui mercati azionari si è stabilizzata un po'. Gli investitori di Wall Street sono cautamente ottimisti. L'indice Dow Jones Industrial Average era in aumento del 1,5 percento martedì, chiudendo a 38.738 punti. E nonostante ciò: Bezos era ancora l'uomo più ricco del mondo alla chiusura delle contrattazioni, con 180 miliardi di dollari.

Lunedì, le azioni di Apple e Nvidia erano particolarmente sotto pressione. Le azioni di Apple sono scese temporaneamente di più del 10 percento, chiudendo la giornata con un calo del 4,8 percento. Le azioni di Nvidia sono scese fino al 15 percento in un dato momento, ma in seguito hanno contenuto le loro perdite e hanno chiuso con un calo del 6,4 percento. Microsoft e Alphabet hanno anche perso terreno. In un dato momento, le perdite tra i cosiddetti "Big Seven" si sono accumulate a circa 800 miliardi di dollari di valore di mercato.

