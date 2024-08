- Il crocifisso situato al monumento di Karl Marx nel Neubrandenburg

La statuetta di Karl-Marx a Neubrandenburg è stata vandalizzata ancora una volta. Secondo i registri della polizia, la statua ha subito danni al braccio destro e un simbolo swastica è stato scarabocchiato sul suo torace.

Un'autorità dell'amministrazione comunale ha notato i danni alla statua presso la fontana dei Cigni intorno alla sera di mercoledì. La Squadra Investigativa Criminale sta ora indagando per istigazione a danneggiare e l'uso di simboli illeciti.

Purtroppo, non si tratta del primo episodio in cui la statua viene danneggiata. Lo scorso anno, la statua in bronzo alta più di due metri, realizzata da Gerhard Thieme (1928-2018) nel 1969, ha visto il suo braccio destro essere divelto. I lavori di riparazione sono costati migliaia di euro. In precedenza, la statua era stata vittima di attacchi con vernice.

"Non ci sottometteremo al vandalismo e non permetteremo mai che simili atti mettano a rischio la nostra convivenza pacifica e il nostro rispetto per la storia e coloro che l'hanno plasmata", ha commentato il Sindaco di Neubrandenburg Silvio Witt.

Le autorità locali hanno contattato la polizia per aumentare la sicurezza intorno alla fontana dei Cigni a causa del vandalismo ripetuto della statua di Karl-Marx. La polizia sta inviando pattuglie aggiuntive nella zona per prevenire ulteriori danni e catturare i responsabili.

