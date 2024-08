Il critico di Putin Vladimir Kara-Murza pensava che fosse stato giustiziato prima del suo rilascio in uno storico scambio di prigionieri

Kara-Murza ha parlato con CNN's Erin Burnett per la prima volta dal suo rilascio il 1° agosto, nell'ambito dello scambio di prigionieri più grande tra Stati Uniti e Russia dai tempi della Guerra Fredda.

Il cittadino britannico-russo è stato rilasciato contemporaneamente agli americani Evan Gershkovich, Paul Whelan e Alsu Kurmasheva, che sono stati riuniti alle loro famiglie in scene commoventi alla Joint Base Andrews nel Maryland all'inizio di questo mese.

"Poco più di due settimane fa, ero ancora rinchiuso in una cella di isolamento in una colonia penale in Siberia. E pensavo che avrei trascorso il resto dei miei giorni in prigione", ha detto Kara-Murza. "E ora eccomi qui, seduto con te in uno studio a New York accanto a mia moglie... Sembra di essere in un film, un bel film, ma ancora surreale."

Da quando il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto in una prigione artica a febbraio, Kara-Murza è diventato la figura dell'opposizione più perseguitata dal Cremlino.

È stato condannato a 25 anni di carcere per tradimento per aver parlato contro la guerra di Putin in Ucraina e ha trascorso due anni e mezzo in prigione in Russia. In quel periodo, Kara-Murza è stato rinchiuso in isolamento per 11 mesi e detenuto in 13 diverse carceri, tra cui alcune delle colonie penali più note del paese.

Gli è stato permesso di parlare al telefono con sua moglie solo una volta e con i suoi tre figli solo due volte, ha detto.

Parlando con Erin Burnett insieme a suo marito, Evgenia Kara-Murza - che ha lotta incessantemente per il suo rilascio - ha detto di essere sollevata di non avere più "quella costante paura nella testa che Vladimir possa essere ucciso in qualsiasi momento".

Ma ha promesso di continuare a lottare per gli altri prigionieri ancora rinchiusi "nel regime di Vladimir Putin".

"Migliaia di persone sono state colpite nello stesso modo in cui la nostra famiglia è stata colpita... Questa è una vittoria, ma è solo l'inizio", ha detto.

"Sappiamo che ci sono oltre mille prigionieri politici in Russia, che ci sono migliaia di ucraini, ostaggi civili e prigionieri di guerra, senza contare i bambini ucraini rapiti. E sappiamo che ci sono oltre mille prigionieri politici nel vicino Belarus. Quindi, la lotta dovrà continuare."

'Assolutamente certo' di essere condotto all'esecuzione

La notte in cui è stato portato via dalla prigione di Omsk, 2.700 chilometri (1.600 miglia) lontano da Mosca, prima dello scambio di prigionieri, Kara-Murza ha detto che le guardie sono entrate nella sua cella alle 3 del mattino dicendo di vestirsi e prepararsi.

"In quel momento ero assolutamente certo che sarei stato fatto uscire e giustiziato", ha detto.

Ma Kara-Murza è stato portato in un aeroporto passeggeri a Omsk e caricato su un aereo diretto a Mosca.

Dopo aver trascorso quasi un anno rinchiuso in una piccola cella in isolamento senza nessuno con cui parlare, Kara-Murza ha detto di essere stato improvvisamente portato "in mezzo a un aeroporto affollato con persone normali, famiglie, bambini che passeggiavano".

È stato trasferito nella famigerata prigione di Lefortovo a Mosca e tenuto in isolamento senza sapere che sarebbe stato rilasciato presto.

Le guardie gli hanno detto di vestirsi con i soli vestiti civili che aveva - una camicia da notte e infradito di gomma che usava nella doccia - prima di portarlo a un bus nel cortile della prigione.

"Era una scena da film hollywoodiano. C'era una fila di uomini con i passamontagna neri sul viso", ha detto. "È stato solo allora, nell'ultimo momento, quando ho visto i miei amici e colleghi su quel bus... che ho capito cosa stava succedendo".

Nell'operazione erano inclusi numerosi attivisti russi, difensori dei diritti umani e figure dell'opposizione.

L'accordo globale ha coinvolto 24 detenuti in totale e ha richiesto anni di complesse trattative dietro le quinte tra Stati Uniti, Russia, Belarus e Germania, portando alla fine Berlino ad accettare la richiesta chiave di Mosca - il rilascio del condannato assassino russo Vadim Krasikov.

Kara-Murza ha detto di essere sceso dall'aereo ad Ankara, in Turchia, e di aver ricevuto un telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che chiamava. Accanto a Biden nell'Oval Office a Washington, DC e sulla linea c'erano sua moglie e i suoi figli.

Parlando con la sua famiglia per la prima volta dal suo rilascio, Kara-Murza ha detto: "Non credo a quello che sta succedendo. Sembro ancora addormentato nella mia cella di prigione a Omsk invece di sentire la tua voce".

'Tortura psicologica'

Il 19 settembre, Kara-Murza ha detto che mentre la tortura fisica è diffusa nel sistema penitenziario russo, i prigionieri politici di alto profilo sono tenuti in isolamento in un "solitudine forzata" che "non è migliore della tortura fisica".

"Ogni giorno è come il giorno della marmotta. È senza senso, è infinito e è esattamente lo stesso", ha detto. "Quando non hai assolutamente nessuno con cui scambiare una sola parola, inizia a pesare sulla tua mente".

Kara-Murza ha descritto le brutali condizioni di essere rinchiuso in una piccola cella tutto il giorno senza nulla da fare e nessuno con cui parlare.

"Ti svegli alle 5 del mattino con una chiamata ufficiale di sveglia. La tua branda viene fissata al muro, quindi non puoi sdraiarti o sederti correttamente per tutto il giorno. Tutto ciò che puoi fare è camminare per la cella", ha detto.

I detenuti potevano avere una penna e un foglio solo per 90 minuti al giorno e "l'unica volta che sono stato fatto uscire dalla cella è stato per fare una cosiddetta passeggiata, che in pratica consisteva nel camminare in cerchio in un piccolo cortile interno della prigione coperto".

Mentre era detenuto nel "regime speciale" del Penitenziario n. 7 di Omsk, Kara-Murza ha detto che le condizioni erano "molto dure" ma un "grande vantaggio" erano i gatti che giravano per la struttura.

"Quando facevo il giro del cortile i gatti venivano e si sedevano accanto alle sbarre di metallo e potevo avere una conversazione con loro. Erano i miei unici interlocutori", ha detto.

Ora godendosi la libertà e il tempo con la sua famiglia, Kara-Murza ha promesso di tornare in Russia.

"Sai che la Russia cambierà e tornerò nella mia patria", ha detto, aggiungendo che "sarà molto più veloce" di quanto chiunque possa pensare.

Sua moglie Evgenia ha concordato: "La lotta continua. Dobbiamo fare tutto il possibile per abbattere questo regime e questo male", ha detto.

Il mondo è stato sollevato nell'apprendere del rilascio di Kara-Murza dalla prigione in Russia, poiché era stato una figura di opposizione prom

Leggi anche: