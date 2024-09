- Il critico comico Kalkofe considera gli anni '70 come il decennio meno vibrante.

Artista comico Oliver Kalkofe ricorda gli anni '70 in Germania Ovest come un "periodo incredibilmente noioso". "Gli anni '70 sono stati il decennio più grigio. C'era il Flower Power e il movimento Hippie in precedenza. Ma intorno alla metà degli anni '70, i colori dominanti erano un mix noioso di marrone e grigio", ha detto il berlinese di 58 anni in un'intervista con dpa, in occasione del 50° anniversario della musica disco, che è iniziata nell'estate del 1974.

"Mi sto divertendo a guardare vecchi episodi di 'Rockford Files' o 'Streets of San Francisco' con un sorriso. Vedi tutte le sfumature di marrone e un accenno di verde sbiadito e oliva, e poi è solo grigio, marrone, grigio, oliva. Se volevano essere appariscenti, magari un tocco di arancione, un po' di colore che attira l'attenzione in mezzo. Ma a parte quello, era solo noioso", ha detto Kalkofe. "Non è stato fino agli anni '80 che le cose sono diventate colorate di nuovo, e quello è il motivo per cui la disco è stata un successo. Era colorata, con una palla da discoteca che rifletteva tutti i colori sul muro".

La disco, ha detto, era "un vero e proprio pezzo di spazzatura luccicante nella storia umana". Con questo intendeva la musica pop ballabile in generale. "Ma quel fenomeno disco, con le sue luci colorate, era come una specie di festa danzante in quei giorni".

Kalkofe sulla disco: "I colletti e i pantaloni a zampa d'elefante - tutto diventava più grande e più ampio, e tutti volevano mostrare quanto erano fichi". Era un modo per cercare di impressionare gli altri e divertirsi. "Pensavo fosse un periodo meraviglioso. Non qualcosa in cui avrei partecipato attivamente personalmente. L'ho vissuto, ma non ero quel tipo fisicamente. Ma ho sempre trovato affascinante guardarlo da lontano, sapendo che non appartengo e non voglio appartenere. Ma l'ho sempre guardato con grande curiosità".

Ha reso omaggio alla disco nel suo "SchleFaZ – I peggiori film di tutti i tempi" festival. Il 125° "#Schlefaz" film era "Disco Godfather" (titolo tedesco "Eroi della notte"). "Era fantastico, era un film di Blaxploitation disco che è fallito", ha detto. Il termine Blaxploitation si riferisce a vecchi film a basso budget con eroi di colore. "È arrivato un po' troppo tardi e

