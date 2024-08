Il Cremlino sembra cercare di far abituare i russi a una "nuova situazione" o a "circostanze mutevoli".

Gli attacchi ucraini a Kursk costringono il Cremlino ad adattare la strategia della propaganda. Il regime si attende che il ricaptura potrebbe richiedere del tempo.

Come riportato dal portale russo indipendente Meduza, con sede a Riga, Mosca si trova di fronte ad una sfida a causa dell'infiltrazione ucraina nel territorio russo e del controllo di villaggi nella regione di Kursk. Una fonte vicina al Cremlino ha ammesso: "L'infiltrazione nel territorio russo e il controllo sui villaggi è un evento nuovo e piuttosto spiacevole."

La percentuale di russi che esprimono stati d'animo ansiosi è passata dal 6 al 45 percento, come mostrato da un sondaggio riportato da Meduza. Per alleviare la tensione seguita all'inizio dell'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare la popolazione ad una "nuova realtà" e ad un "nuovo normale". Il messaggio implica: Il nemico ha penetrato il territorio russo, verrà sconfitto, ma il recupero del territorio richiederà del tempo, e i russi devono avere pazienza.

La popolazione incoraggiata ad offrire aiuti

I residenti sono incoraggiati a reindirizzare la loro negatività e shock verso la raccolta di forniture di aiuti per le aree colpite a Kursk, come consigliato da diversi funzionari intervistati da Meduza. La maggior parte dei funzionari crede che i combattimenti a Kursk dureranno diversi mesi. Tuttavia, una fonte vicina al governo suggerisce che questa stima è "molto ottimistica - se tutto procede senza intoppi."

Secondo i resoconti di Meduza e Bloomberg, il Cremlino sta anche valutando l'iniziativa di una nuova ondata di mobilitazione dopo l'invasione di Kursk. La fonte suggerisce che a causa delle riserve insufficienti, una nuova mobilitazione in Russia potrebbe essere annunciata già prima della fine del 2024. Tuttavia, una fonte vicina al governo garantisce che il governo e gli influenti uomini d'affari contrari alla mobilitazione sono riusciti a impedire la sua attuazione.

L'offensiva ucraina sul territorio dell'aggressore influisce sulle elezioni locali. La Commissione Elettorale Centrale Russa ha deciso di posticipare le elezioni locali in sette distretti dell'Oblast' di Kursk a causa dei timori per la sicurezza. Despite the postponement, the Kremlin plans to hold gubernatorial elections on schedule to replace the interim governor of the Kursk Oblast, Alexei Smirnov.

Il Cremlino sta monitorando da vicino la situazione a Kursk, data l'avanzata ucraina vicino al territorio del Cremlino nei villaggi sotto il controllo del Cremlino. Per mitigare le preoccupazioni del pubblico, il Cremlino sta incoraggiando la raccolta di aiuti per le aree colpite a Kursk e sta incoraggiando la pazienza nell'attesa di un potenziale processo di recupero a lungo termine.

