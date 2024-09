Il Cremlino russo ritiene pericolose le osservazioni di Stoltenberg sulle armi a lungo raggio

Russia Condanna le Dichiarazioni del Segretario Generale della NATO come Pericolose La Russia ha definito le dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg come rischiose. In un'intervista con "The Times", Stoltenberg ha suggerito che non ci sarebbe stata una linea rossa per la Russia se l'Ucraina fosse stata autorizzata a colpire obiettivi più lontani in Russia utilizzando armi occidentali con portata estesa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha criticato questo, definendolo un passo affrettato e non professionale. Il Presidente Putin aveva già avvertito che se i paesi avessero permesso l'utilizzo di missili a lungo raggio da parte dell'Ucraina, sarebbero stati direttamente coinvolti nel conflitto.

15:17 Specialisti Atomici Scoprono Mine e Attrezzatura Militare nella Centrale Nucleare di Zaporizhzhia Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo sul territorio ucraino, sono presenti truppe e attrezzatura militare russa. Inoltre, sono state piazzate mine antiuomo tra le barriere interne ed esterne. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) riferisce che gli esperti dell'IAEA sono stati impediti di ispezionare determinate sezioni delle sale delle turbine per tutto il periodo di riferimento. La centrale nucleare è stata conquistata dalle truppe russe all'inizio del conflitto e gli esperti internazionali hanno monitorato la situazione di sicurezza con apprensione da allora. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

14:41 Il Cremlino Avverte di un'Escalation delle Tensioni nel Medio Oriente Dopo le Esplosioni dei Pager Dopo l'esplosione diffusa di centinaia di pagers in Libano, il Cremlino a Mosca ha lanciato un avvertimento sulla possibile escalation delle tensioni in una "regione instabile". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato mercoledì che qualsiasi cosa fosse successa avrebbe inevitabilmente portato a un aumento delle tensioni. La regione stessa si trova in uno "stato precario" e "qualunque incidente può diventare un fattore scatenante". Il Ministero degli Esteri russo considera l'incidente un altro esempio di "guerra ibrida" contro il Libano.

14:24 L'Ucraina Aumenta il Bilancio di Dieci Miliardi di Euro per Finanziare i Soldati L'Ucraina ha approvato un aumento del bilancio di oltre dieci miliardi di euro, con la maggior parte destinata alle spese militari. Le spese militari aumenteranno così del 13% circa, raggiungendo circa 81 miliardi di euro, un record per l'Ucraina. Le modifiche al bilancio erano necessarie per pagare, tra le altre cose, gli stipendi dei soldati del mese di settembre.

13:36 Sharma: I Caccia F-16 Non Saranno la Soluzione a Tutto Il Presidente ucraino Zelenskyj sta chiedendo 128 caccia F-16 per stabilire la supremazia aerea sull'Ucraina. Tuttavia, solo circa 60 sono stati promessi dai paesi occidentali, meno della metà. Nonostante ciò, il corrispondente di ntv Kavita Sharma vede questo come un successo, poiché sono iniziate la consegna e l'addestramento dei piloti. Tuttavia, sono stati incontrati diversi ostacoli con l'armamento.

13:16 Servizi Segreti dell'Ucraina: Siamo Dietro l'Attacco al Deposito di Munizioni Una fonte del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha informato il Kyiv Independent che l'attacco al grande deposito di munizioni a Russian Toropez della notte precedente è stato effettuato da loro. Il deposito conteneva missili balistici, tra cui Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe plananti, che sono state "quasi completamente eliminate" dall'attacco, secondo la fonte. Dopo l'impatto dei droni ucraini, ci è stata "un'incredibile esplosione". Il SBU sta collaborando con i loro colleghi militari per ridurre sistematicamente la capacità di fuoco del nemico, che viene utilizzata per devastare le città ucraine. Sono in fase di elaborazione piani per condurre attacchi simili ad altre installazioni militari russe.

12:49 I Produttori di Droni dell'Ucraina Possono Ora Partecipare alle Offerte di Ramstein I produttori di droni dell'Ucraina possono partecipare alle offerte organizzate dalla Coalizione dei Droni all'interno del formato Ramstein per la prima volta. I sostenitori dell'Ucraina occidentale si riuniscono a Ramstein ogni poche settimane. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di offerte si suddividerà in due sezioni: una per la produzione di droni in prima persona (FPV) e una per i droni intercettatori. Il ministero vede l'invito a offrire un importante sostegno alla produzione ucraina. Tutti i preventivi presentati saranno valutati dai membri della Coalizione dei Droni. I vincitori riceveranno ordinazioni per ulteriori test. Se i test saranno positivi, i paesi di Ramstein prevedono di commissionare i vincitori della competizione per la produzione.

12:27 Emergono Video dell'Attacco al Deposito di Munizioni Russi Il Cremlino non l'ha ancora confermato ufficialmente, ma il governatore della regione di Tver ha riferito su Telegram questa mattina presto che un attacco con droni ucraini ha causato un incendio. Si presume che si tratti di un grande deposito di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone e circolano online video dell'incendio.

11:39 Nove Feriti a Kharkiv, Due Morti a Saporishshia La città ucraina di Kharkiv ha subito un altro intenso bombardamento aereo russo ieri. Le bombe guidate sono esplose in diversi distretti, con il numero dei feriti ora arrivato a 9. Si tratta dell'ultimo di una serie di recenti attacchi ai civili. Domenica scorsa, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, tra cui quattro bambini. Sono stati condotti anche attacchi aerei su insediamenti nella regione di Saporishshia, dove sono morte due persone.

10:46 Ucraina: le Infrastrutture Energetiche di Sumy Sono State Bersagliate di Nuovo Le autorità locali affermano, in base ai primi rapporti, che le infrastrutture energetiche della città ucraina nord-orientale di Sumy sono state nuovamente prese di mira dai droni russi. Secondo il Ministero dell'Energia, non ci sono state vittime. Tuttavia, gli attacchi continui stanno mettendo sotto pressione il sistema energetico. Martedì, la Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche della città e della regione di Sumy con missili e droni, causando un blackout temporaneo per oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Stato Maggiore Ucraino: 1130 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreIl comando militare ucraino segnala che 1130 militari russi hanno subito ferite o sono stati uccisi nelle ultime 24 ore. Dal inizio dell'invasione russa su larga scala a febbraio 2022, gli ucraini hanno documentato 637.010 perdite nemiche. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno apparentemente distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per rifornimenti e carburante e sei carri armati.

07:55 L'Ucraina Prepara i Piani per il Distribuzione dei Caccia F-16L'Aeronautica Ucraina ha preparato i piani per il dispiegamento dei caccia F-16 occidentali. Tutti i compiti per le forze militari e il Ministero della Difesa sono stati definiti, come dichiarato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale via video. Sono state inoltre tenute discussioni con il Comando Aereo sulla possibile espansione della flotta aerea e sull'ulteriore formazione dei piloti. Data la frequente perdita pesante, molte voci a Kyiv si esprimono a favore di un periodo di formazione di base prolungato per i piloti, attualmente di 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 La Russia Rapporta Attacchi di Droni dall'Ucraina su Vari TerritoriLa Russia segnala attacchi di droni dall'Ucraina su diverse regioni. La difesa aerea ha apparentemente abbattuto 54 droni ucraini su cinque regioni russe durante la notte, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero della Difesa. La metà dei droni è stata abbattuta nella regione di confine di Kursk, mentre gli altri sono stati abbattuti nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod, nonché nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. La regione di Tver, a nord-ovest di Mosca, non è stata menzionata nel rapporto delle autorità locali o dei blogger militari, che hanno segnalato un attacco di droni su un grande deposito di munizioni nella città di Toropets, causando un incendio e costringendo i residenti ad evacuare.

06:57 Attacco Ucraino Suspected di Avere Danneggiato il Deposito di Munizioni RussoSecondo i blogger militari, un attacco ucraino sulla città russa di Toropets nella regione di Tver potrebbe aver causato danni significativi a un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. I blogger affermano che il deposito è stato notevolmente ampliato in passato e ora contiene 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e officine. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin riferisce su Telegram che la situazione nella regione è sotto controllo. I blogger militari valutano, sulla base della loro analisi, che i bunker più recenti hanno subito danni particolarmente gravi.

06:20 Il Vicecapogruppo Parlamentare dei Verdi Accusa l'AfD e la BSW di Diffondere Narrativi RussiIl vicecapogruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, suggerisce un dibattito nel Bundestag sulle operazioni di influenza russa in Germania. "I recenti documenti interni della macchina di propaganda russa SDA rivelano chiaramente i mezzi ingannatori con cui le agenzie russe manipolano la nostra democrazia, il dibattito pubblico e le elezioni", commenta l'esperto di politica interna. "Con l'AfD, la BSW e altri collaboratori che diffondono i narrativi russi nel pubblico e nei parlamenti, si formano alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi."

05:42 I Troll Russi Diffondono Video Falsi sulla Kamala HarrisLe indagini di Microsoft rivelano che gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo associato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto per screditare Harris e il suo partner di campagna Tim Walz. Un video mostra un presunto gruppo di sostenitori di Harris che aggrediscono un partecipante a un rally di Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris ha causato un incidente nel 2011, lasciando una ragazza disabile e poi abbandonando il luogo. Entrambi i video sono stati segnalati come aver ottenuto milioni di visualizzazioni.

05:19 Esplosioni e Incendio nella Regione Russa di TverUn attacco con droni ucraino, secondo le fonti russe, ha causato un incendio nella regione russa di Tver. I resti di un drone ucraino abbattuto sono stati segnalati come aver causato un incendio nella città di Tver, portando all'evacuazione parziale dei residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente cercando di contenere l'incendio. La causa dell'incendio non è ancora chiara. Si segnala che le unità di difesa aerea russe sono ancora alle prese con un "attacco di massa di droni" sulla città. La città, con una popolazione di poco superiore a 11.000 abitanti, è stata menzionata dall'agenzia di stampa statale RIA nel 2018 come sede di un deposito russo di razzi, munizioni ed esplosivi.

03:57 I Governatori Russi Segnalano Attacchi di DroniL'Ucraina sta lanciando attacchi con droni su diverse regioni nell'ovest della Russia, secondo i governatori locali. Sette droni ucraini sono stati segnalati come abbattuti nella regione di Smolensk, situata al confine con la Bielorussia, secondo il governatore Vasily Anochin sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Un drone è stato abbattuto sulla regione di Orjol dalle difese aeree russe, ha riferito il governatore Andrei Klychkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, situata al confine con l'Ucraina, secondo il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo a Kyiv afferma che gli attacchi hanno preso di mira le infrastrutture militari, energetiche e dei trasporti cruciali per gli sforzi bellici di Mosca.

1:54 Scoop: USA intende espandere le riserve di petrolio

Secondo una fonte interna, l'amministrazione USA sta pianificando di aumentare le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti mirano ad acquistare fino a 6 milioni di barili di petrolio, approfittando dei prezzi attualmente bassi, afferma una persona coinvolta nella questione. Se portato a termine, questo acquisto segnerà il più grande acquisto dal massiccio rilascio del 2022. Nel tentativo di contenere i prezzi del gasolio alle stelle dopo l'attacco russo all'Ucraina, il governo USA ha dispositions di grandi volumi di petrolio dalle sue riserve strategiche lo scorso anno, stabilendo un nuovo record per "il più grande rilascio di riserve di petrolio mai registrato".

00:45 Tragedia a Saporishshia: Due morti e cinque feriti nell'attacco

La Russia ha condotto un attacco sulla regione di Saporishshia durante la notte, causando almeno due morti e cinque feriti tra i civili, secondo il governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha poi dettagliato che la Russia aveva lanciato numerosi attacchi contro la comunità di Komyshuvakha nella regione. various homes and a critical infrastructure facility sustained damage in the attack. Rescue operations are still ongoing, and the full extent of the damage is yet to be assessed by "Kyiv Independent".

23:38 L'Ambasciatrice USA all-ONU conferma la visione del 'piano di pace' di Zelenskyy

L'Ambasciatrice USA all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha rivelato che gli ufficiali americani hanno esaminato il nuovo 'piano di pace' del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. European Pravda ha riportato questo, citando una conferenza stampa presso la sede dell'ONU. "Abbiamo esaminato l'iniziativa di pace del Presidente Zelenskyy. Crediamo che abbia il potenziale per avere successo. E dobbiamo capire come possiamo contribuire a questa strategia," ha detto. L'Ambasciatrice Thomas-Greenfield si è mostrata ottimista riguardo al processo di pace, ma non ha fornito ulteriori dettagli su ciò che intendeva. Thomas-Greenfield si riferiva presumibilmente al 'Piano della Vittoria' presentato in precedenza da Zelenskyy.

22:29 Falso allarme in Lettonia: l'infrazione dello spazio aereo NATO si rivela essere un gruppo di uccelli

Falso allarme in Lettonia: un'infrazione sospetta dello spazio aereo NATO della Lettonia si è rivelata essere un incidente innocuo. L'oggetto misterioso, che proveniva dal paese confinante Bielorussia e aveva attraversato il confine nella zona orientale di Kraslava, è stato identificato come un grande gruppo di uccelli. Leta, l'agenzia di stampa lettone, ha riportato questo, citando l'aeronautica. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato una violazione dello spazio aereo da parte di un oggetto non identificato, portando i caccia NATO di stanza alla base di Lielvārde a lanciare la sorveglianza dello spazio aereo. Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a individuare alcun oggetto sospetto.

21:59 Moldova e Germania siglano accordo sulla cybersecurity

Moldova e Germania intendono rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin" con un accordo di collaborazione sulla cybersecurity. La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato a Chisinau che il Presidente russo Vladimir Putin intende continuare ad utilizzare le sue tattiche di guerra ibrida contro l'Europa, con un'attenzione particolare sulla Moldova, come mezzo di destabilizzazione. "Ma proprio per questo motivo stiamo rafforzando i nostri sforzi." Fornendo equipaggiamento IT, scambio di informazioni e formazione, intendono contrastare gli attacchi informatici in Moldova e smascherare la disinformazione.

La Commissione ha espresso preoccupazione per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia a causa della presenza di truppe e attrezzature militari russe. L'AIEA ha riferito che gli esperti della Commissione sono stati impediti di ispezionare determinate sezioni della centrale durante il periodo di riferimento.

In risposta alle suggerimenti del capo della NATO, la Commissione ha dichiarato che consentire all'Ucraina di colpire i

